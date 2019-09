Reta militar a Primer Ministro israelí

Israel.- Mientras hace campaña para ser el próximo líder de Israel, el ex jefe de Gabinete del Ejército, Benny Gantz, confía menos en los detalles proselitistas que en la imagen arquetípica de un militar que puede elevarse por encima de la refriega política y defender un país que se siente perpetuamente asediado.

De penetrantes ojos azules y con el carácter reservado de quien ha sido un soldado de toda la vida, Gantz se ha comprometido a unificar el país y restaurar las instituciones nacionales después de una década del Gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, que ha profundizado las divisiones religiosas y políticas de Israel y ha sido sacudido por acusaciones de corrupción.

Gantz no logró vencer a Netanyahu en las elecciones de abril, pero tendrá otra oportunidad en los nuevos comicios del martes, los cuales fueron provocados por la incapacidad del Mandatario para formar un Gobierno.

A diferencia de Netanyahu, cuya carrera política abarca tres décadas, Gantz, de 60 años, es un recién llegado que irrumpió en escena en el último año.

El ex general encabeza a Blue and White, una coalición centrista que incluye al popular político Yair Lapid, así como a otros ex oficiales militares de alto rango.

Si bien la campaña de Netanyahu ha estado marcada por anuncios dramáticos desde supuestos sitios nucleares iraníes hasta promesas de anexar partes de la Cisjordania ocupada, Gantz ha ofrecido una alternativa discreta, apostando a que los votantes están ansiosos por el cambio.

También puede esperar aprovechar la nostalgia de los generales anteriores convertidos en estadistas, como Moshe Dayan, Yitzhak Rabin y Ariel Sharon.

Gantz criticó el anuncio del Primer Ministro sobre un supuesto sitio de armas nucleares iraní, pues ocupaba información confidencial para fines de campaña.

"Incluso en sus últimos días como Primer Ministro, Netanyahu solo está cuidando a Netanyahu", agregó.

Cuando Netanyahu pidió que se permitiera a los activistas filmar los colegios electorales en los distritos árabes, alegando fraude sin proporcionar ninguna evidencia, Gantz lo acusó de sentar las bases para rechazar los resultados electorales.

Cuando Netanyahu anunció su intención de anexar el corazón de Cisjordania si es reelegido, Gantz lo tomó como un truco político.

Gantz ha prometido adoptar una postura mucho más dura hacia el lanzamiento de cohetes palestinos desde la Franja de Gaza, acusando a Netanyahu de apaciguar a Hamas, el grupo militante islámico que gobierna el territorio costero.

Antes de las elecciones de abril, su campaña se jactaba de la cantidad de militantes que fueron asesinados, diciendo que partes de Gaza fueron devueltas a la "edad de piedra", pero esta vez se ha quedado un poco más callado.

También ha insinuado revivir el proceso de paz con los palestinos, pero ha proporcionado pocos detalles, aparentemente cauteloso de alienar a los votantes cada vez más nacionalistas de Israel.