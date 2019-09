Desembarcan migrantes del Ocean Viking

Roma, Italia— Luego de seis días de permanecer en el mar Mediterráneo, los 82 migrantes que viajaban en el barco humanitario Ocean Viking desembarcaron en la isla de Lampedusa, luego de que el Gobierno italiano autorizara su acceso .

Los migrantes permanecerán en Lampedusa hasta ser distribuidos en diferentes países de Europa.

La Organización No Gubernamental SOS Mediterráneo dio a conocer que el desembarco fue posible después de la investidura del Gobierno de Giuseppe Conte, donde quedó fuera el ahora ex Ministro del interior, Matteo Salvini, quien mantuvo un férreo rechazo al ingreso de embarcaciones con migrantes indocumentados.

El barco humanitario se quedó cerca de la costa y no entró a puerto, por lo que elementos de la Guardia Costera de Italia llevaron a los migrantes a territorio italiano, donde un grupo podrá quedarse y otros serán trasladados a Alemania, Francia, Luxemburgo y Portugal, según reportes de euronews.

El Gobierno de Conte, de acuerdo al mismo sitio, tiene el objetivo de que las embarcaciones de rescate humanitario no permanezcan varadas largo tiempo en el mar, bajo la condición de que Europa acoja a los migrantes.

Refirió que el 8 de septiembre la embarcación rescató a 50 personas en el Mediterráneo y dos días después recibió a 34 más que habían sido apoyadas por una nave pequeña.

Recientemente una embarazada en riesgo de parir fue llevada, junto con su pareja, a Malta, mientras que el resto de los migrantes permanecieron en el Ocean Viking.