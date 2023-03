Autoridades rusas en Crimea reportan ataque con drones por 2do día consecutivo

Kiev.- Las autoridades instaladas por Rusia en la Crimea ocupada dijeron este miércoles que habían repelido un intento de ataque de drones aéreos y marítimos contra el puerto de Sebastopol, hogar de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa, el segundo día consecutivo que, aseguraron, los drones habían apuntado a la península.

El relato ruso del episodio de este miércoles no pudo ser verificado de forma independiente y los funcionarios ucranianos no hicieron comentarios de inmediato. El gobernador de Rusia en Crimea, Mikhail Razvozhaev, dijo que se destruyeron tres drones y que los barcos rusos no sufrieron daños.

PUBLICIDAD

Después de que se escucharon explosiones antes del amanecer en Sebastopol, Razvozhaev escribió en la aplicación de mensajería Telegram que los barcos rusos habían combatido un ataque de drones marítimos y aéreos. “Intentaron penetrar en la bahía”, dijo, “nuestros marineros les dispararon con armas pequeñas”.

Rusia usó instalaciones militares en Crimea, que anexó ilegalmente en 2014, cuando organizó su invasión a gran escala de Ucrania el año pasado, y la península sirve como un centro de suministro crítico para sus fuerzas. Las instalaciones han sido objeto de ataques periódicos durante la guerra; Los funcionarios ucranianos han mantenido la ambigüedad sobre esos ataques y no se responsabilizan directamente de ellos, aunque a menudo insinúan su participación.

Kiev ha dejado en claro que quiere atacar objetivos militares críticos en Crimea y también quiere hacer que las fuerzas rusas se sientan vulnerables, manteniéndolos inseguros de las capacidades que las fuerzas ucranianas tienen a su disposición. Esos esfuerzos han adquirido mayor urgencia a medida que Ucrania se prepara para una ofensiva anticipada destinada a expulsar a las fuerzas rusas del sur.

El martes, funcionarios ucranianos dijeron que una explosión en la ciudad de Crimea de Dzhankoi había derribado un cargamento de trenes de misiles de crucero rusos Kalibr y dañado un cruce ferroviario crítico. Casi confirmaron que sus fuerzas estaban detrás del ataque. Funcionarios rusos cuestionaron la versión ucraniana de los daños, diciendo que sus defensas aéreas habían derribado un dron y que los fragmentos habían caído en áreas civiles.

El ataque que Rusia informó en Sebastopol este miércoles no fue el primero en la sede de la Flota del Mar Negro de Rusia. A fines de octubre, varios drones marítimos, aparentemente operados por control remoto, fueron piloteados en la bahía más allá de las defensas rusas para atacar barcos en la Flota del Mar Negro mientras estaban anclados.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en ese momento que se utilizaron siete drones marítimos y ocho aéreos, pero minimizó los daños a su flota. Ucrania no se atribuyó oficialmente la responsabilidad del episodio, aunque se produjo meses después de que Estados Unidos, entre otros aliados de la OTAN, dijeran que estaban suministrando a Ucrania barcos a control remoto, aunque, inusualmente, se negó a dar detalles sobre esa ayuda militar.

Después de ese incidente, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania anunció el inicio de una campaña de recaudación de fondos para asegurar “una flota de drones marinos”, mientras Kiev intenta desarrollar su capacidad para atacar a mayor distancia por aire y mar. Ukroboronprom, la principal empresa de defensa de Ucrania, dijo en enero que había completado varias etapas de prueba de un dron aéreo de largo alcance.

No se conoce que Ucrania posea misiles que puedan alcanzar objetivos en Crimea.