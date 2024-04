¿Podemos salir de la crisis climática?

The New York Times | Mammoth, una máquina gigante en Islandia que extraerá del aire el dióxido de carbono que calienta el planeta.Credit...Francesca Jones para The New York Times

En una meseta islandesa azotada por el viento, un equipo internacional de ingenieros y ejecutivos está poniendo en marcha una innovadora máquina diseñada para alterar la composición misma de la atmósfera terrestre. Si todo va según lo previsto, el enorme vacío pronto aspirará grandes cantidades de aire, eliminará el dióxido de carbono y encerrará esos gases de efecto invernadero en las profundidades de la antigua piedra, gases de efecto invernadero que, de otro modo, seguirían calentando el planeta. Hace tan sólo unos años, este tipo de tecnologías, que intentan rediseñar el entorno natural, estaban al margen de la ciencia. Eran demasiado caras, demasiado poco prácticas, demasiado de ciencia ficción. Pero con el agravamiento de los peligros del cambio climático y el fracaso del mundo en sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se están convirtiendo rápidamente en la corriente dominante entre científicos e inversores, a pesar de las dudas sobre su eficacia y seguridad. Los investigadores estudian formas de bloquear parte de la radiación solar. Prueban si la adición de hierro al océano podría transportar dióxido de carbono al fondo marino. Planean construir parasoles gigantes en el espacio. Y con enormes instalaciones como la de Islandia, pretenden reducir la concentración de dióxido de carbono en el aire. A medida que la escala y la urgencia de la crisis climática han ido cristalizando, "la gente se ha despertado y está buscando si hay algún deus ex machina milagroso que pueda ayudar", dijo Al Gore, ex vicepresidente. Desde los albores de la era industrial, los seres humanos han bombeado a la atmósfera enormes volúmenes de gases que atrapan el calor en pos de la industria y el progreso. Se trata de una alteración del delicado equilibrio de la atmósfera del planeta que hoy ha transformado el mundo, intensificando el calor, empeorando las sequías y las tormentas y amenazando el progreso humano. La planta funcionará con energía geotérmica.Credit...Francesca Jones para The New York Times "Recipientes colectores" por donde se introduce el aire.Crédito...Francesca Jones para The New York Times Cuando los riesgos se hicieron más evidentes, los líderes políticos y empresariales se comprometieron a mantener la temperatura media mundial en no más de 1,5 grados centígrados por encima de la registrada antes de la Revolución Industrial. Pero durante varios meses del año pasado, el mundo superó brevemente ese umbral simbólico, antes de lo que muchos científicos esperaban. Ahora se prevé que la temperatura mundial aumente hasta 4 grados Celsius, o más de 7 grados Fahrenheit, a finales de siglo. Eso ha dado un nuevo peso a lo que algunos llaman geoingeniería, aunque ese término se ha vuelto tan polémico que sus defensores prefieren ahora el término "intervenciones climáticas". La esperanza es que con medidas como éstas se gane algo de tiempo en un momento en que el consumo de energía va en aumento y el mundo no está abandonando los combustibles fósiles con la rapidez suficiente. Muchos de los proyectos son controvertidos. La gigantesca petrolera Occidental Petroleum está construyendo en Texas una planta similar a la de Islandia, pero mucho más grande. Occidental pretende utilizar parte del dióxido de carbono que capture para extraer aún más petróleo, cuya quema es una de las principales causas de la crisis climática en primer lugar. El dióxido de carbono se bombea al lecho rocoso. En las profundidades, el gas se convierte en un sólido que lo encierra. Algunos críticos afirman que otros tipos de intervenciones podrían abrir la caja de Pandora de nuevos problemas al alterar los patrones climáticos o amplificar el sufrimiento humano por consecuencias imprevistas. Se preguntan: ¿Debería el ser humano experimentar con el medio ambiente de esta manera? ¿Sabemos lo suficiente para comprender los riesgos? "Necesitamos más información para poder tomar estas decisiones en el futuro", afirma Alan Robock, catedrático de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Rutgers. "¿Qué es más arriesgado: hacerlo o no hacerlo?". Otros argumentan que las tecnologías fantasiosas o costosas no harán más que malgastar recursos y tiempo, o adormecer a la gente con la falsa idea de que será posible frenar el calentamiento global sin eliminar progresivamente los combustibles fósiles. También existe el riesgo de que otros actores se lancen a cambiar el clima. México ya ha prohibido la modificación de la radiación solar después de que una empresa californiana liberara dióxido de azufre a la atmósfera sin permiso. Además, como estas tecnologías son tan nuevas, su regulación es relativamente escasa. "Hay cuestiones mucho más importantes sobre quién decide cómo se coordina todo esto a lo largo del tiempo", afirma Marion Hourdequin, catedrática de Filosofía Medioambiental del Colorado College. "No tenemos un gran historial de cooperación mundial sostenida". Con un viento bajo cero azotando desde los fiordos, Edda Aradottir caminó a través de la nieve fresca para inspeccionar la planta de captura directa de aire en Islandia. Aradottir es la directora ejecutiva de Carbfix, una empresa islandesa que colabora con Climeworks, la empresa suiza que ha construido la planta. Conocido como Mammoth, el proyecto es un logro tecnológico, alimentado por energía geotérmica limpia y capaz de capturar hasta 36.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año y bombearlas al lecho rocoso. Un globo lleno de dióxido de carbono.Credit...Francesca Jones para The New York Times Es sólo una millonésima parte de las emisiones mundiales anuales. Pero a diferencia de los árboles, que pueden talarse o incendiarse, Climeworks promete almacenar ese dióxido de carbono para siempre. En el interior de una serie de edificios en forma de búnker, docenas de enormes ventiladores aspiran aire hacia contenedores que contienen gránulos químicos que absorben dióxido de carbono y lo liberan cuando se calientan. A continuación, el dióxido de carbono se mezcla con agua y se bombea a más de un kilómetro y medio bajo la superficie, donde la presión extrema lo convierte en sólido en cuestión de años, un proceso conocido como "mineralización". En efecto, el gas pasa a formar parte de la roca. "Más del 99% del carbono de la Tierra ya está almacenado en las rocas en forma de minerales", explica Aradottir. "Naturalmente, ocurre a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Nosotros lo estamos acelerando". Cuando Mammoth se ponga en marcha en las próximas semanas, será la mayor instalación de este tipo del mundo, aunque la cantidad de carbono que pueda absorber siga siendo sólo una gota de agua. El año pasado, las emisiones mundiales de dióxido de carbono alcanzaron un máximo histórico de 36.000 millones de toneladas métricas. La planta de Occidental, que se está construyendo cerca de Odessa (Texas) y se conoce como Stratos, será más de 10 veces más potente que Mammoth, funcionará con energía solar y tendrá potencial para capturar y secuestrar 500.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Utiliza un proceso diferente para extraer el dióxido de carbono del aire, aunque el objetivo es el mismo: la mayor parte se guardará bajo tierra. Pero Occidental afirma que al menos una parte del dióxido de carbono se utilizará para extraer más petróleo. En ese proceso, el dióxido de carbono se bombea al subsuelo para forzar la extracción de petróleo que, de otro modo, sería demasiado difícil de alcanzar. Técnicas como ésta han hecho de Occidental una empresa valorada en más de 50.000 millones de dólares y han contribuido a que la producción de crudo estadounidense alcance un nuevo máximo en los últimos años. Por supuesto, es la dependencia mundial de la quema de petróleo y otros combustibles fósiles lo que ha disparado tan peligrosamente los niveles de dióxido de carbono. En la atmósfera, el dióxido de carbono actúa como una manta, atrapando el calor del sol y calentando el mundo. La planta de captura de carbono de Occidental, conocida como Stratos, en construcción en Texas. Crédito...Ariana Gomez para The New York Times Las instalaciones de Texas serán mucho mayores que las de Islandia.Crédito...Ariana Gomez para The New York Times En la actualidad, Occidental afirma que intenta convertirse en una empresa de "gestión del carbono", además de productora de petróleo. El año pasado, pagó 1.100 millones de dólares por una empresa de nueva creación llamada Carbon Engineering, que había desarrollado una forma de absorber el dióxido de carbono del aire, y empezó a construir el proyecto Stratos. Hoy, lo que hace menos de 12 meses era un terreno baldío, es una obra en plena ebullición. "Es como las misiones Apolo de la NASA", dice Richard Jackson, que supervisa la gestión del carbono y las operaciones petrolíferas nacionales de Occidental. "Intentamos avanzar lo más rápido posible". En los próximos años, Occidental planea construir 100 instalaciones, cada una capaz de capturar 1 millón de toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Ha establecido una asociación financiera con BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y ha llegado a un acuerdo para desarrollar plantas de captura directa en el aire con Adnoc, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos. En el sur de Texas, planea construir 30 de estas plantas en el King Ranch, financiadas en parte con 1.200 millones de dólares que el gobierno de Biden concedió el año pasado a proyectos de captura directa de aire. Climeworks también tiene agresivos planes de expansión. Consiguió una parte de los fondos de la Casa Blanca para una planta de captura directa de aire en Luisiana, está trabajando con un grupo de empresarios kenianos para construir una gran instalación a las afueras de Nairobi y tiene planes para construir plantas en Canadá y otros países de Europa. El motor del auge de la construcción es el deseo de muchas empresas de reducir su efecto sobre el calentamiento global. En la última década, cientos de empresas multinacionales se han comprometido a ser neutras en emisiones de carbono para 2040. En lugar de eliminar progresivamente los combustibles fósiles para cumplir esos objetivos, la mayoría de las empresas se están encontrando con que tienen que pagar por créditos de carbono, que pueden adquirirse preservando bosques, apoyando proyectos de energías renovables o pagando por la captura de carbono. Parte del dióxido de carbono de Texas se utilizará para extraer petróleo del subsuelo. Occidental dice que pretende construir 100 plantas. Microsoft, JPMorgan y UBS son algunas de las grandes empresas que han firmado acuerdos a largo plazo para comprar créditos a Climeworks. Amazon, AT&T y los Astros de Houston figuran entre los firmantes con Occidental. Bill Gates, cofundador de Microsoft, declaró el año pasado que era el mayor cliente individual de Climeworks, y que pagaba a la empresa 10 millones de dólares al año para compensar su considerable huella de carbono. Sin embargo, los grandes planes previstos por las empresas de captura directa de aire, con cientos de plantas construidas en los próximos años, se basan en un mercado que aún no existe. Hasta ahora, sólo un puñado de grandes empresas se han mostrado dispuestas a gastar voluntariamente millones de dólares en créditos de captura directa de aire, y no hay garantías de que el resto del mundo empresarial vaya a seguir su ejemplo en breve. Incluso si más empresas deciden empezar a compensar sus emisiones, hay formas más baratas de hacerlo, como preservar los bosques y pagar por las energías renovables. Por ejemplo, actualmente cuesta entre 500 y 1.000 dólares capturar una tonelada métrica de dióxido de carbono con captura directa en el aire, frente a los entre 10 y 30 dólares por tonelada que cuestan hoy la mayoría de los créditos de carbono. "Es muy caro", afirma Robock. "Y por eso no va a ser una solución ni a corto ni a largo plazo". Aun así, el mundo empresarial es optimista. Boston Consulting Group espera que más empresas empiecen a comprar créditos para pagar la eliminación de dióxido de carbono, y que más gobiernos fomenten esa compra. En Estados Unidos y Europa, los gobiernos han empezado a subvencionar la construcción de las plantas. Para 2040, BCG prevé que el mercado de las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono pase de los 10.000 millones de dólares actuales a 135.000 millones. "Las empresas se enfrentarán a un aumento del precio del carbono y a presiones normativas que las obligarán a hacerlo", afirma Rich Lesser, presidente mundial de BCG. Cerca de Odessa, Texas. Aunque el mercado de la captura directa de aire está aún en pañales, ya tiene detractores vociferantes en el mundo académico, los círculos activistas y más allá. Algunos afirman que no es más que una estratagema de las compañías petroleras y de gas para prolongar la actividad de las mismas industrias responsables del calentamiento global. Señalan las numerosas pruebas de que los intereses de los combustibles fósiles se esforzaron durante años por restar importancia a la concienciación pública sobre el cambio climático, y el hecho de que parte del carbono capturado se utilizará para producir más petróleo. Esas preocupaciones se vieron acrecentadas cuando Vicki Hollub, directora ejecutiva de Occidental, afirmó el año pasado que la captura directa en el aire podría "preservar nuestra industria". Y añadió: "Esto da a nuestra industria una licencia para seguir operando durante los 60, 70, 80 años que creo que va a ser muy necesaria". Los científicos afirman que es necesaria una transición urgente para abandonar los combustibles fósiles y evitar aumentos extremos de la temperatura global. El año pasado, casi 200 países acordaron empezar a eliminar progresivamente el petróleo, el carbón y el gas. "Se trata de una nueva oleada de negación, engaño y retraso", afirmó Lili Fuhr, directora del programa de economía fósil del Centro de Derecho Ambiental Internacional. "La industria de los combustibles fósiles intenta decir que podemos salir de esta situación sin grandes cambios". Una línea de razonamiento relacionada sostiene que las enormes cantidades de energía limpia necesarias para alimentar las plantas de captura directa de aire se utilizarían mejor alimentando hogares y empresas, desplazando así a combustibles fósiles como el gas natural y el carbón, que siguen suministrando gran parte de la electricidad mundial. Las obras en Mammoth finalizarán en mayo. Parte del sistema de agua caliente. Fuhr añadió que los costes seguían siendo elevados a pesar de las crecientes ayudas públicas, como una desgravación fiscal en Estados Unidos de 180 dólares por cada tonelada métrica de dióxido de carbono capturada y almacenada, una subvención que probablemente reducirá significativamente la factura fiscal de Occidental en los próximos años. "La industria ha conseguido captar subvenciones, pero no carbono", afirmó. Y luego está el hecho de que, aunque Occidental y Climeworks hicieran realidad sus ambiciones de construir cientos de nuevas centrales en los próximos años, seguirían sin acercarse a capturar ni siquiera el 1% de las emisiones mundiales anuales actuales. Mark Z. Jacobson, catedrático de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad de Stanford, dijo que las intervenciones climáticas en general, y la captura de carbono en particular, eran distracciones peligrosas de la labor más urgente de reducir rápidamente el uso de combustibles fósiles. "Hay muchas soluciones que no son útiles en absoluto, que no ayudan ni un ápice al clima y no ayudan ni un ápice a la contaminación atmosférica", afirmó. "Entre ellas está la captura directa del aire". Los defensores de esta tecnología afirman que, dado que las emisiones de combustibles fósiles siguen aumentando, el mundo se acerca rápidamente al momento en que todas y cada una de las soluciones para reducir el calentamiento global deberían estar sobre la mesa. Como mínimo, la captura directa de aire tiene un papel que desempeñar, dicen, porque siempre habrá al menos algunos gases de efecto invernadero que se produzcan en el futuro, incluso si la gran mayoría de las emisiones se eliminan con éxito. Aspirar ese dióxido de carbono del aire será valioso, se argumenta. Mammoth está diseñado para recoger 36.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Marion Hourdequin: "No tenemos un gran historial" en materia de cooperación mundial. Pero a largo plazo, muchos científicos creen que será necesario ir más allá y tratar realmente de eliminar parte del exceso de dióxido de carbono que se ha acumulado peligrosamente a lo largo de los siglos. Los defensores de la captura directa en el aire afirman que su tecnología es adecuada para una tarea tan hercúlea. "Nadie dice que con esto se puedan resolver todas las emisiones de carbono", afirma Lesser. "Pero podría ser una parte significativa de la solución de un problema enorme". ∴ Las temperaturas récord del año pasado, el calentamiento de los océanos y los megaincendios son pruebas de una realidad profundamente incómoda: Ya llevamos doscientos años manipulando el planeta. En menos tiempo del que tarda una secuoya en alcanzar toda su altura, los humanos hemos añadido a la atmósfera suficiente dióxido de carbono como para alterar los patrones meteorológicos, derretir glaciares y acabar con los arrecifes de coral. Visto así, los intentos actuales de ralentizar o incluso invertir el calentamiento pueden considerarse esfuerzos por deshacer los cambios que ya se han producido. No está claro si los humanos podrán o no tener éxito en esta hazaña tan ambiciosa. Es uno de los problemas más graves a los que se ha enfrentado nuestra especie. Sin embargo, a medida que la gente empieza a manipular deliberadamente el clima de nuevas formas, se plantean cuestiones profundas que sólo se están empezando a contemplar. Si el clima extremo actual y el aumento de la temperatura se produjeron sin querer, como consecuencia involuntaria del desarrollo humano, ¿qué podría ocurrir cuando empecemos a intentar controlar activamente la atmósfera del planeta? "Es cierto que llevamos siglos alterando el clima con las emisiones de gases de efecto invernadero", afirma Hourdequin, del Colorado College. "Pero tratar de gestionar intencionadamente el clima mediante la geoingeniería sería una empresa distinta, muy diferente del tipo de interferencia fortuita que hemos llevado a cabo hasta ahora". Francesca Jones para The New York Times PUBLICIDAD