Viven caos mexicanos varados en aeropuerto de Dubai

Dubai, Emiratos Arabes Unidos.- Loreley Maldonado, originaria de Ciudad de México, viajaba con un grupo de 16 mexicanos que se quedó varado en el aeropuerto de Dubai, luego de que una fuerte tormenta azotara la región. La mexicana y sus acompañantes llevan más de 8 horas a la espera de una respuesta de la aerolínea Emirates.

"No tienen control, yo creo que en los tres o cuatro mostradores de pasajeros en conexión, estamos alrededor de 300 personas", contó Loreley a Grupo Reforma.

"No nos han dado más que agua y refresco. Nos dicen que no nos van a dar boucher de hotel porque es un tema del clima y no de la aerolínea."

La tormenta que comenzó el lunes provocó las mayores lluvias en 75 años en los Emiratos Árabes Unidos, un país desértico del Golfo que no está preparado para este clima. Imágenes del Aeropuerto Internacional de Dubai inundado se hicieron virales en redes sociales el martes.

Las inundaciones dejaron a miles varados en tierra. Este jueves, el Aeropuerto sigue luchando por reanudar las operaciones y viajeros como Loreley denuncian el caos y la crisis provocada por los retrasos.

"Todavía puede haber retrasos en los vuelos de salida y en las llegadas", advirtió la aerolínea Emirates, y agregó que el aeropuerto sigue congestionado.

Loreley y su grupo venían de regreso de El Cairo para tomar una conexión en Dubai con destino a la Ciudad de México. Desde Egipto comenzaron los retrasos por el clima. Después de varias horas varados, pudieron volar a Dubai, donde llegaron aproximadamente a las 15:00 horas locales.

La mexicana contó a Grupo Reforma que la aerolínea no se está responsabilizando y después de 8 horas varados en Dubai y 8 más varados en Egipto, Emirates les pidió que revisen la situación con su agencia de viajes.

Loreley agregó que no han tenido contacto con la Embajada y que han escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores sin obtener respuesta. Además, contó que otro mexicano estuvo formado cerca de 4 horas y le dieron un vuelo de regreso para el 21 de abril.

"La situación es cada vez más tensa porque hay niños, hay bebés, hay personas de todas las nacionalidades, al parecer el sistema de Emirates también está caído entonces está muy complicado", dijo.

"Nos dieron 10 bauchers para comer, somos 16 personas. Unos cuantos fueron a conseguir la comida y se tardaron más de dos horas en poderla obtener".

Los viajeros en el grupo de Loreley piden certeza sobre una fecha para volar de regreso al país.

"Si el hospedaje lo pagamos por nuestra cuenta pues ni hablar, pero queremos la certeza de que vamos a tener un vuelo de regreso a México", dice Loreley.

La tormenta azotó el lunes y el martes los Emiratos y Baréin, después de su paso por Omán, donde dejó 21 muertos.

