Quedarán sin vacuna contra el VPH millones de niñas africanas

Casi 1,5 millones de adolescentes de algunos de los países más pobres del mundo perderán la oportunidad de estar protegidas contra el cáncer de cuello de útero porque la farmacéutica Merck ha comunicado que no podrá suministrar este año los millones de dosis prometidas de la vacuna contra el VPH.

Merck ha notificado a Gavi, la organización internacional que ayuda a los países de ingresos bajos y medios a suministrar vacunas que salvan vidas, y a UNICEF, que adquiere las vacunas, que sólo suministrará 18,8 millones de los 29,6 millones de dosis que tenía contratadas para 2024, dijo Gavi.

Esto significa que más de 10 millones de niñas no recibirán las vacunas contra el VPH previstas para este año, y lo más probable es que 1,5 millones de ellas nunca las reciban porque serán demasiado mayores para recibir la vacuna en años posteriores.

Patrick Ryan, portavoz de Merck, dijo que la empresa "experimentó una interrupción en la fabricación" que le obligó a retener y volver a inspeccionar a mano muchas dosis. No quiso dar más detalles sobre la causa del retraso.

"Estamos actuando con urgencia y rigor para desplegar personal y recursos adicionales a fin de resolver este asunto lo antes posible", afirmó.

El Sr. Ryan dijo que Merck entregaría las dosis retrasadas en 2025.

También dijo que la empresa enviaría 30 millones de dosis de la vacuna a los países apoyados por Gavi este año. Sin embargo, aproximadamente un tercio de estas dosis deberían haberse enviado en 2023, lo que deja a Gavi con un déficit de 10,7 millones de dosis.

El retraso es un gran revés para los países que ya habían esperado años para empezar a vacunar a las niñas contra el VPH, el virus del papiloma humano, que causa aproximadamente el 90% de los cánceres de cuello de útero.

Según la Organización Mundial de la Salud, unas 350.000 mujeres mueren anualmente de cáncer de cuello de útero. El 90% de ellas viven en países de renta baja, donde la detección sistemática de la enfermedad es poco frecuente. La vacuna ofrece una protección casi total contra la infección por VPH, lo que la convierte en la única vacuna contra el cáncer.

"El VPH es la vacuna de mayor impacto que tiene Gavi: Si se vacuna a 1.000 niñas, se evitan 17,4 muertes futuras", afirmó la Dra. Aurélia Nguyen, directora de programas de Gavi. "Si hay una vacuna con la que se quiere salir y hacerlo bien, es ésta".

La O.M.S. recomienda la vacuna para niñas de hasta 14 años. El retraso significa que las niñas de países como Sierra Leona, Burkina Faso y Mozambique que ahora tienen 14 años ya no podrán vacunarse cuando por fin empiecen estas campañas.

La administración de la vacuna contra el VPH es compleja, ya que está asociada a la actividad sexual, un tema tabú para los adolescentes en muchas de las culturas afectadas por el retraso, y porque se administra a niños que están fuera de la edad habitual para la inmunización sistemática. Tanto las niñas como sus padres deben estar dispuestos a vacunarse, y para ello es necesario elaborar mensajes distintos, transmitidos en diferentes medios de comunicación, para estimular la demanda. Para ser eficaz, la vacuna debe administrarse antes de que las niñas sean sexualmente activas.

Merck notificó a Gavi que sólo suministrará 18,8 millones de los 29,6 millones de dosis que tenía contratadas para el África subsahariana en 2024.Credit...Joe Raedle/Getty Images

Según la Dra. Nguyen, los países afectados tienen algunos de los sistemas sanitarios con menos recursos del mundo. Han invertido en la planificación de la campaña contra el VPH, mientras hacían malabarismos con otras necesidades urgentes de vacunación, como el sarampión o el cólera, y no pueden permitirse este trastorno, afirmó.

El retraso alterará los planes cuidadosamente elaborados para ponerse al día con las vacunaciones: la mayoría de las dosis retrasadas estaban destinadas a lo que se denomina "cohortes de edades múltiples", cuando los países intentan llegar a todas las niñas de entre 9 y 14 años que no han sido vacunadas, junto con un programa de inmunización estándar para niños de 9 años, que normalmente se lleva a cabo en las escuelas.

La mayoría de los países de ingresos altos vacunan sistemáticamente contra el VPH tanto a niñas como a niños, pero la tasa de cobertura mundial de la vacuna es sólo del 20%.

Gavi lleva más de una década intentando ampliar la vacunación contra el VPH. Muchos países de bajos ingresos habían diseñado programas para comenzar en 2018, pero Gavi tampoco pudo conseguir vacunas entonces porque ella y UNICEF competían con un mercado mundial y los proveedores no aumentaron la producción para satisfacer la demanda prevista por Gavi.

La versión de la vacuna contra el VPH de Merck utilizada en Estados Unidos cuesta unos 285 dólares. UNICEF, que suele negociar grandes descuentos con las empresas farmacéuticas, paga entre 3 y 5 dólares por inyección por los grandes volúmenes de vacunas que pretendía adquirir.

"UNICEF y Gavi han luchado durante años para conseguir un suministro suficiente, y eso por fin estaba empezando a cambiar", dijo Andrew Jones, director adjunto de suministros de inmunización de UNICEF.

UNICEF tiene contratos con otros proveedores, pero como el producto de Merck tiene una gran demanda por parte de los países, el programa Gavi depende del suministro de la empresa. Esto significa que este retraso interrumpe las campañas de vacunación en media docena de países, muchos de los cuales ya han tenido que posponerlas repetidamente.

"Afecta a la confianza de los países porque durante años se les ha dicho que no había suministro suficiente, pero cuando por fin se abrió el suministro, hicieron campaña, consiguieron apoyo político, y ahora la entrega se retrasa seis u ocho meses", dijo el Sr. Jones.

El Sr. Ryan, de Merck, dijo que la empresa se había comprometido a apoyar la campaña para vacunar contra el VPH a millones de niñas en los países en desarrollo y que había invertido más de 2.000 millones de dólares en ese esfuerzo.

Aunque el Sr. Ryan dijo que la empresa entregará las dosis retrasadas el año que viene, Merck todavía no ha notificado a Gavi cuándo pueden esperar los países esas entregas, lo que significa que todavía no pueden empezar a planificar nuevas campañas.

Los países que no recibirán dosis este año son Mozambique, Sierra Leona, Costa de Marfil y Burkina Faso. Iban a realizar las campañas relámpago multiedad destinadas a captar el mayor número posible de niñas, además de la vacunación sistemática de las niñas de 9 años. El programa rutinario continuará utilizando las dosis suministradas por Merck.

Un campus de Merck en Rahway, Nueva Jersey. Un portavoz de la compañía dijo que había "experimentado una interrupción en la fabricación" que le obligó a retener y volver a inspeccionar muchas dosis a mano.Credit...Brendan Mcdermid/Reuter

Además, Burundi y, en Asia, Tayikistán, debían recibir suministros a finales de este año para empezar a realizar vacunaciones multiedad y sistemáticas, mientras que Camerún y Liberia debían recibir vacunas para poder empezar a realizar vacunaciones multiedad a principios del nuevo año. Todas estas campañas se pospondrán.

Las niñas que no se vacunarán este año son algunas de las que tienen menos probabilidades del mundo de someterse a pruebas de detección o tratamiento del cáncer de cuello uterino, afirmó la Dra. Cathy Ndiaye, directora del programa de vacunación contra el VPH de la organización sin ánimo de lucro PATH, con sede en Dakar.

"En algunos países se puede decir: 'Vale, no te has vacunado, pero si tienes algo más adelante puedes ir a tratarte', pero no en el caso de estas niñas", dijo la Dra. Ndiaye.

El retraso también complica el reto de mantener el apoyo político y comunitario a la vacuna contra el VPH.

"Cuando tienes impulso quieres aprovecharlo: Cuando consigues crear demanda en la comunidad, quieres cumplir, darles lo que necesitan", dijo. "Incluso a nivel nacional tienes que convencerles de que esto es importante, de que debería ser una prioridad porque no ven el cáncer de cuello de útero, no ven la enfermedad ahora, dicen: 'No, ocupémonos de la polio, ocupémonos del sarampión, eso es urgente ahora'".

En Mozambique, el plan era iniciar la campaña multiedad en junio. "Hay una gran demanda, la gente lo está pidiendo", dijo el Dr. Betuel Sigaúque, que trabaja para apoyar la inmunización sistemática en Mozambique a través de JSI, una organización mundial sin ánimo de lucro centrada en la salud y la educación.

Merck tampoco entregó 7,7 millones de dosis de vacunas a Etiopía que debían llegar a finales del año pasado, y ahora dice que llegarán en junio. El país tuvo que descartar una campaña escolar prevista para la primavera. En su lugar, la campaña se llevará a cabo a finales de este año y no incluirá a las niñas que ya han superado la edad escolar.