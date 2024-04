Grupo terrorista de ISIS obtiene la mitad de sus reclutas de Tayikistán

La madre de uno de los sospechosos del sangriento atentado contra una sala de conciertos cerca de Moscú el mes pasado lloraba al hablar de su hijo.

¿Cómo pasó de los caminos de tierra de su pueblo de Tayikistán, en Asia Central, a estar sentado, magullado y maltrecho, en un tribunal ruso acusado de terrorismo? Aunque pasó cinco años en cárceles tayikas cuando era adolescente, nunca dio muestras de extremismo violento.

"Tenemos que entender quién recluta a los jóvenes tayikos, por qué quieren señalarnos como una nación de terroristas", declaró la madre, Muyassar Zargarova.

Muchos gobiernos y expertos en terrorismo se hacen la misma pregunta.

Los seguidores tayikos del Estado Islámico -especialmente los de su filial en Afganistán, conocida como la Provincia de Jorasán del Estado Islámico (I.S.K.P.), o ISIS-K- han desempeñado papeles cada vez más destacados en una serie de recientes atentados terroristas. Sólo en el último año, los tayikos han participado en atentados en Rusia, Irán y Turquía, así como en complots frustrados en Europa. Se cree que el ISIS-K cuenta con varios miles de soldados, de los cuales más de la mitad son tayikos, según los expertos.

"Se han convertido en la clave de la campaña del I.S.K.P. centrada en el exterior, en su intento de llamar la atención y captar más adeptos", declaró Edward Lemon, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad A&M de Texas, especializado en Rusia, Tayikistán y terrorismo.

Personas congregadas ante el Ayuntamiento de Crocus, en las afueras de Moscú, tras el atentado terrorista perpetrado allí el mes pasado. Rusia acusó a cuatro trabajadores inmigrantes de Tayikistán del asalto.Credit...Nanna Heitmann para The New York Times

Los analistas afirman que una especie de doble golpe deja a los tayikos vulnerables al reclutamiento. Tayikistán, antigua república soviética cada vez más autoritaria, es uno de los países más pobres del mundo, lo que alimenta el descontento y empuja a millones de trabajadores migrantes a buscar una vida mejor en el extranjero. En un país de 10 millones de habitantes, la mayoría de los trabajadores, unos dos millones, buscan empleo en el extranjero.

Y la mayoría de los emigrantes acaban en Rusia, donde la discriminación rampante, los bajos salarios, las escasas perspectivas y el aislamiento hacen que algunos sean susceptibles a los reclutadores yihadistas. Oficialmente, alrededor de 1,3 millones de trabajadores tayikos están en Rusia, aunque los expertos creen que otros cientos de miles trabajan allí ilegalmente.

"La nueva generación tayika ha perdido toda creencia en el futuro", dijo Muhiddin Kabiri, el líder exiliado del Partido del Renacimiento Islámico del país, un grupo de oposición moderado que fue abruptamente ilegalizado por "extremista" en 2015. "Solo hay dos opciones: una dictadura laica y, como alternativa, el Estado Islámico u otros grupos islámicos radicales".

Hasta 2.000 tayikos acudieron en masa al califato físico establecido por el Estado Islámico en partes de Siria e Irak entre 2014 y 2019. Con el califato desmantelado pero no erradicado -y con ramificaciones desde África hasta Asia Central, pasando por Oriente Medio-, ISIS-K ha revivido algunas de las ambiciones globales del aspirante a Estado.

El reclutamiento de soldados rasos se centra en Internet, donde el ISIS-K mantiene una amplia red de medios de comunicación en árabe, inglés, ruso y otros idiomas. Rusia es un objetivo frecuente. Muchos testimonios en línea de tayikos dan a entender que los hombres musulmanes que evitan luchar con el ISIS no son realmente hombres.

Un mercado en un suburbio de Moscú donde trabajan personas de Tayikistán y otros países de Asia Central. Oficialmente, cerca de 1,3 millones de trabajadores tayikos están en Rusia, aunque los expertos creen que cientos de miles trabajan allí ilegalmente.Credit...Nanna Heitmann para The New York Times

Asfandyar Mir, especialista en contraterrorismo del Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, destacó el tipo de mensaje de audio destinado a incitar a los trabajadores inmigrantes tayikos en Rusia. Un comandante que desde entonces ha sido asesinado, que utiliza el nombre de guerra de Furkan Falistini, habla directamente a los trabajadores allí: "Cuando la policía rusa os ve por las calles, los tayikos esconden los ojos, esperando que la policía no los vea", dice en el vídeo. "Debéis mirarles para que os tengan miedo. Empezad a matarlos y Dios remediará vuestros miedos".

Días después de que Rusia acusara a cuatro trabajadores inmigrantes de Tayikistán del atentado contra una sala de conciertos en el que murieron 145 personas, el ISIS-K lanzó una revista en línea en lengua tayika, La Voz de Jorasán. Su lanzamiento, días después de la primera edición turca, parecía subrayar las crecientes aspiraciones del grupo, señaló Lucas Webber, un investigador que rastrea la presencia del Estado Islámico en Internet.

Aunque la revista mencionaba la antigua hostilidad del Estado Islámico hacia Rusia, el artículo principal arremetía contra los 30 años de férreo gobierno del Presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon.

"Rahmonov el Diablo fue el primero en empezar a erradicar el Islam con la excusa de ser musulmán", decía el artículo. El presidente cambió su apellido por el de Rahmon, que suena más tayiko, en 2007, pero el Estado Islámico utiliza el antiguo, entre otras cosas para destacar sus estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir V. Putin.

Después de que los sospechosos tayikos del atentado contra la sala de conciertos aparecieran en un tribunal ruso con heridas de una aparente tortura, un cartel en Internet dijo: "La difusión de vídeos de prisioneros torturados por ti ha aumentado la sed de tu sangre de miles de hermanos."

Un sospechoso del ataque a la sala de conciertos en una vista en Moscú el mes pasado.Credit...Sergei Ilnitsky/EPA, via Shutterstock

Otro mensaje mostraba a lo que parecía ser un hombre en uniforme militar mirando fijamente las pantallas de televisión que mostraban Londres, París, Roma y Madrid. "Después de Moscú... ¿Quién será el próximo?", rezaba el texto en inglés.

Según los expertos, no existe una fórmula única para la radicalización, pero para algunos jóvenes emigrantes tayikos, los agravios personales pesan más que las consideraciones geopolíticas.

Los problemas de Tayikistán tienen su origen en una cruenta guerra civil que se prolongó durante cinco años, a partir de 1992, tras independizarse de la Unión Soviética. El Sr. Rahmon, antiguo jefe de una granja colectiva que llegó a la presidencia en 1994, firmó un acuerdo de paz con la oposición que garantizaba la representación.

Al principio se permitieron algunas críticas a la corrupción y el nepotismo del gobierno, y el Partido del Renacimiento Islámico ocupó un par de escaños en el Parlamento. Pero cuando el partido fue declarado organización terrorista, las figuras de la oposición fueron asesinadas, encarceladas o expulsadas al exilio. Según Kabiri, jefe del partido en el exilio, en Tayikistán hay al menos 1.000 presos políticos.

Vista de Loyob, Tayikistán, desde la casa de un sospechoso del atentado terrorista. Tayikistán es uno de los países más pobres del mundo, lo que alimenta el descontento y empuja a millones de trabajadores a buscar una vida mejor en el extranjero.Credit...The New York Times

Rahmon, de 71 años, nació en la Unión Soviética dos días antes que Putin, y ambos comparten impulsos autocráticos. El Kremlin lleva mucho tiempo apuntalando el gobierno de Rahmon con el despliegue de unos 7.000 soldados en Tayikistán, un despliegue de envergadura poco habitual fuera de Rusia.

Cuanto más vincula el ISIS a Rahmon con Putin, "cuanto más parece que está enganchando su carro a Rusia, menos legítimo parece su régimen y más probable es que aumente su popularidad entre los tayikos", dijo Steve Swerdlow, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California y veterano investigador de derechos humanos en Asia Central.

Rahmon impulsó un referéndum constitucional en 2016 que le permitía seguir siendo presidente de por vida. Los comunicados de prensa en el sitio web presidencial se refieren a él como "el Fundador de la Paz y la Unidad Nacional". Se espera que su hijo mayor, Rustam Emomali, de 36 años, presidente de la Asamblea Nacional y alcalde de Dushanbe, la capital, suceda a su padre.

El Sr. Rahmon lleva a cabo una rigurosa campaña contra los signos públicos de piedad. Las personas con barba o hiyab son objeto de acoso aleatorio, y a veces se les afeita la barba a la fuerza en público o se les arranca el hiyab. Un poderoso Comité de Religión, Regulación de Tradiciones, Celebraciones y Ceremonias supervisa todas las facetas del culto, incluida la construcción de mezquitas y la impresión de libros.

In a pool photograph distributed by Russian state media, Presidents Vladimir V. Putin of Russia, left, and Emomali Rahmon of Tajikistan, center, are seen visiting the Peterhof Palace in Saint Petersburg last year. The two leaders share autocratic impulses.Credit...Vladimir Smirnov/Agence France-Presse — Getty Images

"Tienen un control muy estricto sobre el islam oficial, y cualquier cosa que vaya más allá se considera extremista y peligrosa", afirmó Lemon, profesor de la Universidad de Texas A&M.

Dada la violencia fomentada por los yihadistas en todo el mundo, el gobierno de Tayikistán tiene motivos para preocuparse, señaló Swerdlow. Pero las medidas severas pueden alimentar el mismo extremismo que pretenden reducir.

Haciéndose eco de las posiciones soviéticas, Rahmon culpa del extremismo únicamente a las influencias externas. En un discurso pronunciado el mes pasado, afirmó que los tayikos gozaban de libertad religiosa, mientras que las ideas radicales procedían de escuelas religiosas "dudosas" en el extranjero o de servicios de inteligencia extranjeros.

"Estas acciones fueron urdidas por grupos malintencionados y servicios especiales de algunos países, y se aprovechan de la falta de educación, la inexperiencia y la ignorancia de algunos de nuestros jóvenes", afirmó el presidente. Más de 1.000 militantes tayikos han muerto en conflictos armados en el extranjero, dijo, y miles más están desaparecidos.

En materia de libertad religiosa, Estados Unidos ha designado en repetidas ocasiones a Tayikistán "país especialmente preocupante". Funcionarios de los Departamentos de Defensa y de Estado declinaron las solicitudes de entrevistas sobre el extremismo vinculado a Tayikistán.

El Departamento de Estado emitió un breve comunicado en el que afirmaba que trabajaba con Tayikistán y otros países de Asia Central para reforzar la aplicación de la ley y degradar a los grupos terroristas. Un ex alto cargo de la policía tayika, formado en contraextremismo en Estados Unidos, se convirtió en el comandante militar general del califato del Estado Islámico en torno a 2016, antes de morir.

Tras el atentado terrorista en las afueras de Moscú, Rusia puso en marcha amplias expulsiones.

En Tayikistán, las madres de tres sospechosos enumeraron los problemas a los que solían enfrentarse sus hijos en Rusia: Salarios demasiado bajos para pagar un alquiler o permitirse los permisos necesarios para conducir un taxi, por ejemplo.

"Que respondan quién compró las armas, quién les dio su equipo", dijo la Sra. Zargarova. "Mi hijo no tenía dinero para un arma".