Origen humano, más complejo de lo pensado

The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York– Los científicos han revelado un origen sorprendentemente complejo de nuestra especie, rechazando el argumento de larga data de que los humanos modernos surgieron de un lugar en África durante un período de tiempo. Al analizar los genomas de 290 personas vivas, los investigadores concluyeron que los humanos modernos descienden de al menos dos poblaciones que coexistieron en África durante un millón de años antes de fusionarse en varios eventos independientes en todo el continente. Los hallazgos fueron publicados el miércoles en Nature. PUBLICIDAD “No hay un solo lugar de nacimiento”, dijo Eleanor Scerri, arqueóloga evolutiva del Instituto Max Planck de Geoarqueología en Jena, Alemania, que no participó en el nuevo estudio. “Realmente pone un clavo en el ataúd de esa idea”. Paleoantropólogos y genetistas han encontrado evidencias que apuntan a África como el origen de nuestra especie. Allí se han desenterrado los fósiles más antiguos que pueden pertenecer a los humanos modernos, que datan de hace 300 mil años. El ADN humano también apunta a África. Los africanos vivos tienen una gran cantidad de diversidad genética en comparación con otras personas. Eso se debe a que los humanos vivieron y evolucionaron en África durante miles de generaciones antes de que pequeños grupos, con reservas genéticas comparativamente pequeñas, comenzaran a expandirse a otros continentes. Dentro de la vasta extensión de África, los investigadores han propuesto varios sitios como lugar de nacimiento de nuestra especie. Los primeros fósiles similares a humanos en Etiopía llevaron a algunos investigadores a mirar hacia el este de África. Pero algunos grupos vivos de personas en Sudáfrica parecían tener una relación muy lejana con otros africanos, lo que sugiere que los humanos podrían tener una historia profunda allí. Brenna Henn, genetista de la Universidad de California, Davis, y sus colegas desarrollaron un software para ejecutar simulaciones a gran escala de la historia humana. Los investigadores crearon muchos escenarios de diferentes poblaciones existentes en África durante diferentes períodos de tiempo, y luego observaron cuáles podrían producir la diversidad de ADN que se encuentra en las personas vivas hoy. “Podríamos preguntar qué tipos de modelos son realmente plausibles para el continente africano”, dijo la doctora Henn. Los investigadores analizaron el ADN de una variedad de grupos africanos, incluidos los Mende, agricultores que viven en Sierra Leona, en África occidental; los Gumuz, un grupo descendiente de cazadores-recolectores en Etiopía; los Amhara, un grupo de agricultores etíopes; y los Nama, un grupo de cazadores-recolectores de Sudáfrica. Los investigadores compararon el ADN de estos africanos con el genoma de una persona de Gran Bretaña. También observaron el genoma de un neandertal de 50 mil años encontrado en Croacia. Investigaciones anteriores habían encontrado que los humanos modernos y los neandertales compartían un ancestro común que vivió hace 600 mil años. Los neandertales se expandieron por Europa y Asia, se cruzaron con los humanos modernos provenientes de África y luego se extinguieron hace unos 40 mil años. Dos ramas distintas Los investigadores concluyeron que desde hace un millón de años, los ancestros de nuestra especie existieron en dos poblaciones distintas. La doctora Henn y sus colegas los llaman Stem1 y Stem2. Hace unos 600 mil años, un pequeño grupo de humanos surgió de Stem1 y se convirtió en los neandertales. Pero Stem1 perduró en África durante cientos de miles de años después de eso, al igual que Stem2. Si Stem1 y Stem2 hubieran estado completamente separados entre sí, habrían acumulado una gran cantidad de mutaciones distintas en su ADN. En cambio, la doctora Henn y sus colegas descubrieron que se habían mantenido sólo moderadamente diferentes, casi tan distintos como lo son los europeos y los africanos occidentales en la actualidad. Los científicos concluyeron que las personas se habían movido entre Stem1 y Stem2, emparejándose para tener hijos y mezclando su ADN. El modelo no revela dónde vivían las personas Stem1 y Stem2 en África. Y es posible que las bandas de estos dos grupos se movieran mucho durante los vastos períodos de tiempo durante los cuales existieron en el continente. Hace unos 120 mil años, indica el modelo, la historia africana cambió drásticamente. En el sur de África, la gente de Stem1 y Stem2 se fusionaron, dando lugar a un nuevo linaje que conduciría a los Nama y otros humanos vivos en esa región. En otras partes de África, se llevó a cabo una fusión separada de los grupos Stem1 y Stem2. Esa fusión produjo un linaje que daría lugar a personas vivas en África occidental y África oriental, así como a personas que se expandieron fuera de África. Es posible que los trastornos climáticos obligaran a las personas Stem1 y Stem2 a vivir en las mismas regiones, lo que los llevó a fusionarse en grupos únicos. Algunas bandas de cazadores-recolectores pueden haber tenido que retirarse de la costa cuando subió el nivel del mar, por ejemplo. Algunas regiones de África se volvieron áridas, lo que potencialmente envió a la gente en busca de nuevos hogares. Incluso después de estas fusiones hace 120 mil años, las personas con ascendencia sólo Stem1 o sólo Stem2 parecen haber sobrevivido. El ADN de la gente de Mende mostró que sus ancestros se habían cruzado con la gente de Stem2 hace sólo 25 mil años. “Me sugiere que Stem2 estaba en algún lugar de África occidental”, dijo la doctora Henn. Otras poblaciones Ella y sus colegas ahora están agregando más genomas de personas en otras partes de África para ver si afectan los modelos. Es posible que descubran otras poblaciones que perduraron en África durante cientos de miles de años y, en última instancia, ayudaron a producir nuestra especie tal como la conocemos hoy. La doctora Scerri especuló que vivir en una red de poblaciones mezcladas en África podría haber permitido que los humanos modernos sobrevivieran mientras los neandertales se extinguían. En ese arreglo, nuestros antepasados podrían aferrarse a una mayor diversidad genética, lo que a su vez podría haberlos ayudado a soportar cambios en el clima o incluso desarrollar nuevas adaptaciones. “Esta diversidad en la raíz de nuestra especie puede haber sido, en última instancia, la clave de nuestro éxito”, dijo la doctora Scerri. PUBLICIDAD