Apuñalan y matan a 10 personas en Canadá

Regina, Saskatchewan— Una serie de apuñalamientos en dos comunidades de la provincia canadiense de Saskatchewan provocó la muerte de 10 personas y dejó a otras 15 lesionadas, informaron las autoridades el domingo. La policía busca a dos sospechosos.

Los ataques ocurrieron en varios lugares de la Nación Cree James Smith y en el pueblo de Weldon, al noreste de la ciudad de Saskatoon, señaló la Policía.

Rhonda Blackmore, comisaria adjunta de la Real Policía Montada (RCMP, por sus siglas en inglés) en Saskatchewan, dijo que aparentemente los sospechosos iban tras algunas de las víctimas, pero otras parecen haber sido agredidas al azar. No pudo proporcionar un móvil.

“Lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia es horrendo”, declaró Blackmore.

Dijo que hay 13 sitios donde fueron halladas personas muertas o heridas. Exhortó a los sospechosos a entregarse.

La Policía indicó que la información más reciente que tiene de parte del público es que los sospechosos fueron vistos en Regina, la capital de Saskatchewan, alrededor de la hora de la comida. Desde entonces ya no se les ha visto.

“Si usted se encuentra en el área de Regina, tome precauciones y sopese no salir del lugar en que se encuentra. No salga de un lugar seguro. No se acerque a personas sospechosas. No dé aventones. Reporte a personas sospechosas, emergencias o información al teléfono 911. No dé a conocer dónde se encuentra la policía”, señaló la RCMP en un tuit.

La Policía describió a los sospechosos como Damien Sanderson, de 31 años, 1,70 metros (5 pies, 7 pulgadas) de estatura y 70 kilos (155 libras) de peso, y Myles Sanderson, de 30 años, 1,85 metros (6 pies, 1 pulgada) y 90 kilos (200 libras). Ambos tienen el pelo negro y los ojos marrones, y podrían estar conduciendo un Nissan Rogue negro.