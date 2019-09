Ven legisladores de Estados Unidos frontera rota

El Paso.- En los últimos seis meses, docenas de miembros del Congreso y sus ayudantes han acudido a la frontera sur en un esfuerzo por ver lo que está sucediendo ahí.

Cada legislador que ha hecho el viaje está de acuerdo con la disfunción del sistema, pero pocos salen con un cambio de mentalidad o perspectivas drásticamente diferentes.

"El objetivo era que todos pudieran verlo y decir: Está bien, todos lo hemos visto. Podemos llegar a un conjunto común de conclusiones sobre cómo poder resolverlo", dijo el senador republicano James Lankford, de Okla, sobre su reciente visita a la frontera.

"Pero no escucho eso".

Lo que los legisladores se llevan de la frontera generalmente depende de lo que estén buscando.

El representante Andy Biggs, republicano de Arizona, organizó múltiples viajes de verano centrados en el lado de la aplicación de las políticas migratorias.

Los demócratas tienden a centrarse en el lado humanitario. La representante Verónica Escobar, demócrata de Texas, ha organizado entrevistas con migrantes detenidos en Juárez, México.

Quienes suman múltiples viajes a la frontera dijeron que han visto algunas mejoras en los últimos meses, en parte porque la cantidad de migrantes que intentaban ingresar al país ha disminuido, pero también por la indignación respecto a los informes de condiciones decrépitas y mala atención médica

Cuando hay visitas fronterizas a menudo hay esfuerzos para presentar las mejores condiciones posibles: tan pronto como se planifican, comienzan los preparativos dentro de los centros de detención de la Administración Trump.

Las rutas están planificadas para evitar espacios desordenados y confinamientos solitarios, según un exfuncionario de detención de Inmigración y Aduanas, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El personal tiene instrucciones de informar a los visitantes sobre los requisitos para asuntos como atención médica, saneamiento y alimentos, dando la impresión de que están siguiendo las reglas, incluso si la instalación no las cumple.

Las órdenes que reciben los detenidos son mucho más simples: no hable con los visitantes.

También se les dice que se pongan sus uniformes completos y eviten ser vistos sin ropa en las calurosas y abarrotadas instalaciones.

Cuando se permite la entrada de grupos, con frecuencia se les pide que dejen sus teléfonos celulares y que no hablen con ninguno de los migrantes.

Si los legisladores y su personal presionan, el permiso para hablar con algunos migrantes se puede negociar por adelantado.

Pero también se puede revocar, lo que aumenta las tensiones.

"Cuando alguien pone obstáculos", dijo Escobar, "por supuesto que sospecharás y habrá desconfianza".