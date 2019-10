Rechaza Laredo el muro fronterizo

Laredo – La ciudad de Laredo, en Texas, Estados Unidos rechazó de manera tajante la construcción del Muro de Donald Trump debido al intenso intercambio económico y cultural con México, afirmó el Concejal, Mercurio Martínez, publicó el rotativo Primera Hora.

‘El cabildo tomó una posición en contra del Muro, y para mandarle el mensaje a Washington, que no estamos a favor de un muro, ese muro no lo necesitamos y no lo queremos y nosotros tomamos esa posición en contra del muro, eso es muy importante porque entre vecinos, entre familia no necesitamos una barda’.

Para reafirmar el ya intenso intercambio económico que existe entre Jalisco y Laredo, Texas, firmaron un convenio para agilizar los trámites, reducir costos y tiempos sobre todo en productos como automotrices, electrónica y a partir del próximo año, perecederos, explicó el alcalde texano, Pete Sáenz al destacar la cercanía entre ambas naciones.

‘Yo pienso qué hay 30, 40 mil personas sin documentos, y tienen años con nosotros y ya es parte de la comunidad, ya es parte del tejido de nosotros en la ciudad, nosotros como municipio estamos pidiendo un cambio a las leyes de migración integral’. Autoridades de la ciudad texana explicaron que cada día pasan por este puerto más de un billón de dólares y al menos 13 mil camiones de carga.