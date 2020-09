Usa Trump donaciones de campaña para pagos legales

Washington— El presidente Trump estaba orgulloso de ser litigioso antes de su victoria en el 2016 y ha seguido siéndolo en la Casa Blanca. Aunque un importante factor ha cambiado: Ha usado las donaciones a su campaña como un pequeño banco para sus gastos legales a un mayor grado que cualquiera de sus predecesores.

En Nueva York, Trump envió a un equipo de abogados a reclamar daños por más de 1 millón de dólares de una extrabajadora de la campaña después que afirmó que había sido objeto de discriminación sexual y de acoso por otro asesor.

La campaña Trump le ha pagado 1.5 millones de dólares a los abogados por trabajar en ese caso y en otros relacionados con el presidente.

En Washington, Trump y sus asesores de campaña contrataron a abogados para ayudar a miembros de su staff y sus familias --- incluyendo a un guardaespaldas, su hijo mayor y su yerno --- ya que fueron incluidos en investigaciones relacionadas con Rusia y Ucrania.

El Comité Nacional Republicano ha pagado por lo menos 25 millones de dólares de honorarios legales a bufetes que hicieron ése y otro trabajo legal.

En California, Trump demandó para bloquear una ley que lo hubiera forzado a dar a conocer sus declaraciones fiscales si quería postularse para la reelección. La campaña Trump y el Comité Nacional Republicano le pagaron a un bufete legal 1.8 millones de dólares para que manejara el caso, entre otros.

La tendencia de Trump de acudir a las cortes --- y los problemas legales que se han derivado de no acatar las normas, que ha sido algo característico de su presidencia --- explica cómo es que él y sus socios políticos han gastado por lo menos 58.4 millones de dólares de donaciones en cuestiones legales desde el 2015, de acuerdo a un conteo realizado por The New York Times y el Instituto de Finanzas de Campañas.