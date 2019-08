Tiroteo en Wisconsin deja 5 muertos y 2 heridos

Wisconsin— Un hombre mató a tres miembros de una familia en una casa en un pequeño pueblo de Wisconsin, luego fue a una residencia en una comunidad cercana y abrió fuego contra más personas, dijeron el lunes funcionarios del alguacil.

Los disparos a unos 9 millas (14.5 kilómetros) de distancia en el noroeste de Wisconsin dejaron un total de cinco personas muertas, incluido el sospechoso, y otros dos heridos, dijeron las autoridades.

Las autoridades encontraron muerto al tirador y a otra persona mientras respondían a una llamada al 911 en Lake Hallie aproximadamente a las 10:30 p.m. El domingo, el sheriff James Kowalczyk le dijo a WQOW-TV. Las autoridades dijeron que los muertos eran un hombre y una mujer, pero Kowalczyk no dijo cuál era el tirador o cómo las autoridades pudieron determinar quién era el tirador.

Otros dos adultos en la casa de Lake Hallie fueron trasladados al hospital con heridas de bala. No hubo noticias inmediatas sobre sus condiciones.

Las autoridades que buscaban notificar a los familiares del tirador luego fueron a una casa en la ciudad de Lafayette alrededor de las 2:30 a.m. del lunes y descubrieron tres cuerpos más, dijo Kowalczyk.

"Fuimos a la puerta, no recibimos respuesta, intentamos hacer una llamada, nuevamente no recibimos respuesta. Finalmente nos abrimos paso y encontramos a otras tres víctimas de un homicidio", dijo Kowalczyk.

Los muertos allí eran un hombre, una mujer y un niño.

Los nombres de las víctimas y el tirador no han sido revelados. Sin embargo, Ritchie German Sr. de North Prairie, Wisconsin, le dice al Star Tribune de Minneapolis-St. Paul dijo que los hijos adultos Ritchie German Jr. y Douglas German estaban entre los muertos, junto con el hijo de Douglas, Calvin German, de 8 años. El anciano alemán dice que las autoridades le dijeron que sospechaban que Ritchie Jr. era el asesino.

Kowalczyk le dijo a WQOW que las autoridades aún estaban tratando de determinar un motivo. El sheriff no respondió de inmediato un mensaje telefónico dejado por The Associated Press.

Hannah Larson, que vivía en el mismo complejo de cuatro unidades en Lafayette, * le dijo al Star Tribune * que un niño de 8 años vivía allí junto con su padre y su abuela. Larson dijo que la niña de 8 años a veces había jugado con su hermano de 7 años.

El presidente de Lafayette, Dave Staber, dijo que el tiroteo en su ciudad ha sacudido a la comunidad de 6,000 dormitorios, normalmente tranquila.

"Raramente estamos en las noticias, que es exactamente como nos gusta. Mi corazón está con los residentes afectados por esto '', dijo Staber.