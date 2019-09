T-MEC no es suficiente para trabajadores automotrices en huelga

Washington— El presidente Donald Trump ni siquiera sopesó la huelga en General Motors, ofreciendo en su lugar su Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá como remedio para los problemas de la industria automotriz --- sin embargo, la idea de ese acuerdo tan publicitado no parece haber convencido a los trabajadores de que sus empleos no se moverán a México, publicó CNN.

Casi 50 mil trabajadores dejaron de trabajar este martes por segundo día consecutivo mientras el sindicato United Auto Workers, UAW, seguía negociando los salarios y los beneficios de salud.

Un punto importante es traer de regreso los empleos de manufactura que se movieron a México.

La fuente de UAW cercana a las negociaciones le comentó a CNN que la automotriz podría no ceder en ese punto.

Un portavoz de General Motors dijo que la empresa ofreció crear más de 5 mil 400 empleos e invertir 7 billones de dólares en Estados Unidos.

El T-MEC necesita ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, algunos de los cambios importantes pretenden solucionar el que los empleos se muden a otros países.