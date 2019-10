Dice Nielsen haber renunciado porque 'decir no', no era suficiente

Washington— La ex secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen dio a conocer este martes que renunció a su puesto porque “decir no” y rehusarse a hacer las cosas que querían otras personas de la administración “no fue suficiente”.

“Había muchas personas de la administración que pensaban que podíamos hacer cosas, y como yo hablé con la verdad desde el principio, quedó claro que decir que no y rehusarse a hacer esas cosas no iba a ser suficiente, así que, llegó el momento en que decidí presentar mi renuncia”, dijo durante la Cumbre de las Mujeres Más Poderosas de FORTUNE.

Sus comentarios ocurrieron al final de una intensa pero breve entrevista con Amna Nawaz, corresponsal nacional de “PBS NewsHour” que se enfocó primordialmente en su controvertido papel en la separación de familias en la frontera.

Nielsen, quien renunció en el mes de abril, fue presionada en múltiples ocasiones para que dijera si se negó a firmar el memorándum para separar a las familias.

“No lamento haber aplicado la ley, porque hice un juramento para hacerlo”, dijo Nielsen, agregando que su decisión “fue aplicar la ley, no separar a las familias”.

Sin embargo, dijo que hubiera deseado que la coordinación e información hubiera fluido para que “todo funcionara mejor”.