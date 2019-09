Sufre Trump momento de indecisión

Washington— Al hablar este miércoles con un reportero de Fox News cerca de la frontera con México, el presidente Trump pareció que lo tomaron por sorpresa cuando le preguntaron si la Casa Blanca estaba preparada para dar a conocer las propuestas sobre el control de armas al día siguiente, una fecha que los funcionarios de la administración habían sugerido que era probable.

“No, no hemos avanzado en nada, estamos tomando las cosas lentamente porque queremos asegurarnos que sea lo correcto”, dijo Trump.

El resultado es que a casi dos meses de los tiroteos masivos ocurridos de manera consecutiva en El Paso y en Dayton, Ohio, cuando Trump dijo que quería aprobar “una revisión de antecedentes muy significativa”, las advertencias de activistas a favor del derecho a tener armas y de legisladores republicanos acerca de represalias políticas han dado lugar a la indecisión del presidente acerca de qué hacer y de cuál sería el momento de darlo a conocer.

Sin embargo, el tener una postura neutral no es algo que el presidente esté haciendo sólo con las armas. En algunas pláticas que ha tenido con sus asesores, Trump ha dejado en claro que quiere hacer algo en grande pero no ha encontrado qué podría ser.

Por lo que se ha mantenido al margen de temas divisivos por temor a lo que podría suceder.