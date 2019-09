Cuestiona Trump denuncia sobre promesa a líder extranjero

Washington.- El presidente Donald Trump cuestionó el jueves un informe del Washington Post de que su interacción con un líder extranjero había provocado que un funcionario de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos presentara una denuncia formal de delatores, diciendo que era inconcebible que dijera algo inapropiado en una llamada telefónica tan monitoreada.

“Prácticamente cada vez que hablo por teléfono con un líder extranjero, entiendo que puede haber mucha gente escuchando de varias agencias estadounidenses, sin mencionar a las del otro país”, escribió Trump en Twitter. “Sabiendo todo esto, ¿alguien es lo suficientemente tonto como para creer que diría algo inapropiado con un líder extranjero mientras estoy en una llamada potencialmente ‘tan monitoreada’? ¡De todos modos, solo haría lo correcto, y solo haría el bien por Estados Unidos!”

Trump rechazó el informe como “Noticias falsas” y dijo en otro tuit que era sujeto al “acoso presidencial”.

La interacción de Trump con el líder extranjero incluyó una “promesa” que se consideró tan preocupante que instó al funcionario de inteligencia a presentar una denuncia de irregularidades ante el inspector general de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, según dos ex funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. Los exfuncionarios hablaron con The Post bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

Un exfuncionario dijo que todo esto tenía que ver con una llamada telefónica.