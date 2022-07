Subvariante de Ómicron BA.5 domina última oleada de Covid en EU

Washington.- El virus Covid tiene una cualidad darwiniana. A medida que surgen variantes, compiten entre sí para convertirse en dominantes. Las variantes más contagiosas tienden a ganar la competencia porque pueden propagarse más rápidamente. Es la supervivencia del más apto.

Es por eso que el virus se ha vuelto más contagioso con el tiempo. Hoy, la forma más contagiosa de Covid hasta el momento, la subvariante BA.5, se está extendiendo por todo el mundo. “Parece que no podemos controlarlo”, dijo a The Times el Dr. Charles Chiu de la Universidad de California en San Francisco.

En Estados Unidos, los casos han aumentado recientemente, al igual que la cantidad de pacientes hospitalizados con Covid (aunque algunos de ellos fueron admitidos por otras razones y dieron positivo por el virus mientras estaban en el hospital):

Pacientes de Covid en hospitales y UCI

Al mismo tiempo, sé que muchos lectores ya no están seguros de cuánta atención prestarle a Covid. La mayoría de los estadounidenses están vacunados y las vacunas brindan una excelente protección contra enfermedades graves en la gran mayoría de los casos. En una encuesta reciente del Times, menos del 1 por ciento de los estadounidenses describieron al Covid como el problema más importante del país.

“De hecho, me complace ver que la pandemia no es lo más importante”, dijo el Dr. Ashish Jha, coordinador de Covid del presidente Biden. “Significa que estamos progresando. Lo último que quiero como coordinador de respuesta de Covid es que volvamos al punto en que Covid domina nuestras vidas de manera aterradora”.

El boletín de hoy ofrece una guía para pensar en la subvariante BA.5, incluidos los pasos que puede tomar Estados Unidos para minimizar su costo.

Herramientas poderosas…

A lo largo de la pandemia, las personas a menudo han combinado dos conceptos diferentes: contagiosidad y gravedad. El primero tiene que ver con la facilidad con la que se propaga el virus. El segundo implica qué tan enferma tiende a enfermarse una persona promedio una vez infectada.

Ambos importan. Una variante más contagiosa infecta a más personas, aumentando el número de personas que se enferman gravemente, incluso si el porcentaje de personas infectadas que se enferman gravemente sigue siendo el mismo. Una variante más grave, por otro lado, aumenta el porcentaje de casos que conducen a malos resultados.

Pero los dos conceptos son diferentes. Si la posibilidad de contraer el Covid no ha estado dominando su vida en los últimos meses, porque está potenciado y no está en un grupo de riesgo importante, una nueva variante no necesita causar grandes cambios en su comportamiento a menos que sea más grave.

Hasta ahora, la evidencia sugiere que BA.5 no causa una enfermedad más grave que otras variantes de Ómicron, como han dicho Chiu y otros expertos. En cambio, el porcentaje de casos de Covid que conducen a malos resultados está disminuyendo.

Considere estas comparaciones: los casos de Covid han aumentado más rápido que las hospitalizaciones (que, nuevamente, incluyen a muchas personas con Covid leve que están hospitalizadas por otras razones). Las hospitalizaciones, a su vez, han aumentado más rápido que el número de pacientes de Covid en la UCI. Y las muertes por Covid apenas han subido.

Cambio en las tendencias de Covid desde el 21 de abril

Una razón es la acumulación constante de inmunidad natural, ya que más y más personas han tenido el virus. Otro factor es la disponibilidad de medicamentos como Evusheld (para ayudar a proteger a las personas inmunodeprimidas antes de la infección) y Paxlovid (para reducir la gravedad en las personas infectadas). “Tenemos la capacidad de protegernos”, dijo el Dr. Joseph Kanter, director médico de Louisiana.

Paxlovid no es perfecto. Muchas personas encuentran que deja un sabor desagradable y los casos de rebote, en los que las personas se enferman nuevamente después de tomar el medicamento, son bastante comunes. Pero esos casos de rebote tienden a ser leves. Como dijo Jha: “Cuando hay personas que reciben Paxlovid, no terminan en el hospital. Sabemos que está funcionando”.

¿Qué pasa con el Covid prolongado? Sigue siendo un misterio, y muchos expertos esperan que la investigación científica finalmente pueda aclarar qué es y cuántas personas lo tienen. Las vacunas parecen reducir las posibilidades de tener síntomas a largo plazo, dijo Jha, y esos síntomas parecen desaparecer en unos pocos meses en un porcentaje extremadamente alto de casos.

Aún así, si incluso el 2 por ciento de las infecciones provocaran problemas a largo plazo, eso representaría a millones de personas en todo el mundo, por lo que es importante realizar más investigaciones. Hasta entonces, el Covid prolongado se parecerá a muchos otros riesgos diarios: algunas personas lo ignorarán en gran medida, mientras que otros intentarán reducir el riesgo (usando una máscara en el interior, por ejemplo). Ambos enfoques parecen razonables.

…no siempre se usa

Estados Unidos, como muchos otros países, ya tiene la mayoría de las herramientas que necesita para eliminar BA.5. Desafortunadamente, muchas personas no están usando esas herramientas.

Solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido una vacuna de refuerzo. Incluso menos han recibido un segundo refuerzo. (Cualquier persona mayor de 50 años ahora es elegible para una, y es probable que la administración de Biden amplíe la elegibilidad pronto). Jha ofrece esta regla general: si aún no ha recibido una vacuna, de ningún tipo, en 2022, considere vacunarse.

Muchos médicos, por su parte, desconocen la evidencia que demuestra que Paxlovid y Evusheld marcan la diferencia. Esta adopción lenta es típica de los nuevos medicamentos, pero es costosa en el caso de Covid.

Las decisiones más difíciles son probablemente para las personas que están al día con sus vacunas y listas para tomar Paxlovid si se enferman, pero que aún están en riesgo porque tienen una vulnerabilidad subyacente, como la vejez, problemas cardíacos o tratamiento contra el cáncer en curso. En estos casos, el aumento de BA.5 puede requerir más uso de máscaras, omitir algunos eventos en interiores o posponer viajes. A más largo plazo, es un recordatorio de que la investigación médica para encontrar vacunas y tratamientos más efectivos sigue teniendo el potencial de salvar muchas vidas.

Es poco probable que el aumento de BA.5 conduzca a nuevas reglas importantes de Covid, como mandatos de máscara, incluso en la mayoría de las ciudades liberales que anteriormente han sido las más rápidas en adoptarlas. “No puedes simplemente gritar lobo todo el tiempo”, dijo a The Times la Dra. Allison Arwady, comisionada de salud de Chicago. La mayoría de los estadounidenses están comprensiblemente cansados de tales mandatos. Ni siquiera está claro qué tan bien han funcionado los mandatos.

Pero el Covid todavía está matando a un número alarmantemente alto de estadounidenses. El inicio de BA.5 puede ofrecer un recordatorio de que existe un término medio entre permitir que el Covid domine la vida diaria y fingir que la pandemia ha terminado. “No debemos permitir que interrumpa nuestras vidas”, dijo el Dr. Anthony Fauci, el principal funcionario federal de enfermedades infecciosas. “Pero no podemos negar que es una realidad con la que tenemos que lidiar”.