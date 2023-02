Secretaria del Tesoro de Estados Unidos visita Ucrania

Kiev.- La secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, llegó este lunes a Kiev para una visita no anunciada, cuando Estados Unidos desembolsó más de mil millones de dólares en asistencia económica adicional a Ucrania un año después del comienzo de la invasión a gran escala de Rusia.

El viaje, un viaje inusual de un importante diplomático económico a una zona de guerra activa, tiene como objetivo demostrar el compromiso de la administración de Biden de ayudar a Ucrania a mantener sus funciones gubernamentales básicas.

Un funcionario del Tesoro dijo que Yellen mantendría “reuniones y compromisos” mientras estuviera en Kiev, donde anunció la transferencia de 1 mil 250 millones de dólares en asistencia económica y presupuestaria de Estados Unidos a Ucrania. Durante su visita, enfatizará que ayudar a Ucrania a mantener los servicios gubernamentales es fundamental para su capacidad de tener éxito en el campo de batalla.

El viaje de Yellen, tres días después del aniversario de la invasión, sigue a una visita sorpresa a Ucrania del presidente Biden a principios de este mes. Las visitas de alto perfil se produjeron en medio de un debate político cada vez más intenso en Estados Unidos sobre si el país puede permitirse continuar brindando miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania.

Yellen dijo la semana pasada que el apoyo estadounidense a Ucrania sería “duradero e incondicional” y argumentó que Estados Unidos podría asumir los costos económicos, especialmente dada la importancia de la guerra.

“La guerra está teniendo un efecto adverso en toda la economía mundial”, dijo Yellen en una entrevista con The New York Times el sábado. “Proporcionar el apoyo que es necesario para que Ucrania gane esto y lo ponga fin es ciertamente algo que realmente no podemos permitirnos no hacer”.