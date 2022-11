Se enfocará junta de la Fed en camino futuro para las tasas

Nueva York- Los analistas de Wall Street se centrarán hoy en lo que dirá Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sobre si el banco central pudiera frenar los aumentos a las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria en diciembre, según informó el diario The Wall Street Journal.

Los funcionarios de la Fed ya han indicado que es probable que eleven su tasa de referencia de fondos federales en 0.75 puntos porcentuales esta semana a un rango entre 3.75% y 4%. Eso marcaría su cuarto aumento consecutivo de esa magnitud al tiempo que buscan reducir la inflación desacelerando la economía. Algunos de los funcionarios recientemente comenzaron a señalar su deseo de comenzar a reducir el tamaño de los aumentos después de esta semana y potencialmente dejar de elevar las tasas a principios del próximo año para poder ver los efectos de sus acciones.

Esos funcionarios y varios economistas del sector privado han advertido sobre los crecientes riesgos de que la Fed suba demasiado las tasas y provoque una desaceleración innecesariamente pronunciada. Hasta junio, la Fed no había elevado las tasas de interés en 0.75 puntos, o 75 puntos básicos, desde 1994.

"En esta junta tienen que pensar en calibración. Estás tratando de enfriar una economía, no congelarla", dijo Diane Swonk, economista en jefe en KPMG.

Los funcionarios de la Fed apoyaron ampliamente los aumentos sustanciales a las tasas este verano porque estaban tratando de ponerse al día. La inflación ha estado cerca de niveles máximos de 40 años, pero las tasas de interés se mantuvieron cerca de cero hasta marzo. El debate sobre cuánto más aumentar las tasas podría intensificarse a medida que alcancen niveles más propensos a restringir el gasto, la contratación y la inversión. La tasa de los fondos federales influye en otros costos de endeudamiento en toda la economía, incluyendo las tasas de interés de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles.

"Sí necesitan aminorar el ritmo. Tengamos en cuenta que 50 puntos básicos es rápido; 75 puntos básicos es realmente rápido", señaló Ellen Meade, economista en la Universidad de Duke y ex asesora titular en la Fed.

Diciembre sería un momento natural para reducir el ritmo de los aumentos a las tasas porque los funcionarios podrían usar nuevas proyecciones en esa junta para mostrar que esperan alcanzar una tasa de interés máxima o terminal más alta de lo que habían anticipado anteriormente, dijo. El debate sobre la velocidad de los aumentos podría eclipsar uno más importante sobre cuánto aumentan las tasas en última instancia. "Ir más rápido ahora tiene que ver con elevar la tasa terminal", dijo Meade.

Pero algunos analistas dicen que será difícil para la Fed reducir el ritmo de los aumentos a las tasas en diciembre porque anticipan que la inflación continúe siendo más alta de lo que pronostican otros analistas. Los funcionarios de la Fed habían esperado que la inflación aminorara este año, pero esa perspectiva ha sido en vano hasta ahora. Respondieron apuntando a un destino más alto para la tasa de los fondos federales de lo que habían proyectado a principios de año, resultando en una serie más larga de lo previsto de aumentos de 0.75 puntos a la tasa.

En su junta en septiembre, los funcionarios proyectaron que tendrían que elevar la tasa al menos al 4.6% para principios del próximo año. "Si tienes un amplio consenso sobre eso y la inflación sigue siendo más alta de lo esperado, tiene sentido llegar antes a esa tasa máxima", indicó Matthew Luzzetti, economista en jefe para EU en Deutsche Bank.

Los analistas de Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse y Nomura Securities anticipan que la Fed siga el aumento a la tasa de 0.75 puntos de esta semana con un aumento de la misma magnitud en diciembre.

Mientras tanto, los analistas en Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Evercore ISI prevén que la Reserva Federal reducirá el ritmo de alza a las tasas en diciembre con un aumento de 0.5 puntos.

Los datos económicos publicados desde la reunión de septiembre de la Fed han sido mixtos. Si bien la demanda interna se ha desacelerado y el mercado inmobiliario está entrando en un fuerte bache, el mercado laboral se ha mantenido fuerte y las presiones inflacionarias se han mantenido elevadas. Los recientes reportes de ganancias han mostrado una fuerte demanda de los consumidores y aumentos de precios.

Los funcionarios verán dos meses más de reportes económicos antes de su junta a mediados de diciembre, incluyendo sobre contratación e inflación. "Incluso si Powell brinda orientación en su conferencia de prensa, no implicará un compromiso. Eso se debe a que la decisión debe determinarse con datos", escribió Laurence Meyer, ex gobernador de la Fed, quien dirige la firma de pronósticos económicos LH Meyer Inc., en un reporte reciente.

Algunos economistas señalan que la Fed tendrá que aumentar la tasa de fondos federales por encima del 4.6% el próximo año debido a la resiliencia del gasto de los consumidores y la demanda interna a las tasas más altas hasta ahora.

Los estrategas de FHN Financial esperan que la Fed eleve su tasa de política a alrededor del 6% para junio próximo. Después del aumento de esta semana, la Fed podría lograr eso sin otra alza de 0.75 puntos a las tasas.

"El dilema obvio para los mercados financieros es que muchas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, y muchas de ellas tiran en diferentes direcciones. La Fed podría desacelerar en diciembre, pero aún así llegar al 6% en nuestro pronóstico", dijo Jim Vogel, de FHN Financial, en una nota a los clientes el lunes.

La Reserva Federal combate la inflación al desacelerar la economía vía condiciones financieras más estrictas -como costos de endeudamiento más altos, precios de acciones más bajos y un dólar más fuerte- que frenan la demanda. Los cambios a la trayectoria anticipada de las tasas, y no sólo lo que hace la Fed en cualquier junta, pueden influir en las condiciones financieras más amplias.

Muchos inversionistas han estado ansiosos este año por interpretar las señales de un ritmo menos agresivo de alza a las tasas como una señal de que no está lejos una pausa en los aumentos a las tasas, pero un repunte sostenido del mercado corre el riesgo de deshacer el trabajo de la Fed de desacelerar la economía.

Cualquier discusión de Powell sobre cómo ven los funcionarios el potencial de una trayectoria de tasas más altas podría atenuar cualquier entusiasmo del mercado respecto a un ritmo más lento de aumentos, dijeron los economistas. "Ahora se trata del destino, no del viaje", destacó Michael Gapen, economista en jefe para Estados Unidos en Bank of America, en un reporte el lunes.