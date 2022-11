Atacante de esposo de Nancy Pelosi iba tras otros políticos

Washington.— El hombre que irrumpió en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y golpeó a su esposo, le confesó a la Policía que estaba en una "misión suicida" y que tenía planes de atacar a otros políticos, según un informe judicial dado a conocer este martes.

Se ordenó la detención sin fianza de David DePape durante su comparecencia el martes en el Tribunal Superior de San Francisco. Su defensor público se declaró inocente en su nombre y fue la primera aparición pública desde el ataque del viernes temprano de DePape, un activista marginal atraído por las teorías de conspiración.

En el expediente judicial, los fiscales detallaron el ataque en términos severos como parte de su intento de mantener a DePape tras las rejas. Paul Pelosi quedó inconsciente por el ataque del martillo y se despertó en un charco de su propia sangre, según el documento.

La intención de DePape "no podría haber sido más clara", escribió la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, en la presentación.

"Él entró a la fuerza en la casa de Pelosi con la intención de tomar como rehén a la tercera persona en la línea de sucesión a la Presidencia de Estados Unidos y dañarla gravemente. Frustrado por la ausencia de Pelosi, el acusado continuó con su búsqueda y nadie lo detuvo, lo que culminó con el ataque casi fatal contra Paul Pelosi".

Sin ser cuestionado, DePape les dijo a los oficiales y médicos en la escena que estaba harto de las "mentiras que salen de Washington DC", según el expediente. "Realmente no quería lastimarlo, pero sabes que esta fue una misión suicida. No voy a quedarme aquí sin hacer nada aunque me cueste la vida".

DePape supuestamente señaló que tenía otros objetivos, incluido un profesor local, así como varios políticos estatales y federales y miembros de sus familias. La presentación no nombró ningún objetivo potencial.

"Este caso exige detención", escribió Jenkins. "Nada menos."

Vistiendo ropa naranja de cárcel, DePape solo habló para decirle a la jueza Diane Northway cómo pronunciar su apellido (dih-PAP'). Está previsto que el acusado de 42 años, cuyo hombro se dislocó durante su arresto, regrese a la corte el viernes.

Después de la audiencia, el defensor público de DePape, Adam Lipson, comentó que espera brindarle a DePape una "defensa legal enérgica".

"Vamos a hacer una investigación exhaustiva de lo que pasó. Vamos a investigar el estado mental de DePape y no voy a hablar más sobre eso hasta que tenga más información", señaló Lipson.

Más tarde indicó que estaba complacido de que Paul Pelosi estuviera mejorando e instó al público a no juzgar lo que llamó "una situación complicada".

El ataque a Paul Pelosi, de 82 años, conmocionó al mundo político pocos días antes de las disputadas elecciones intermedias.

Las amenazas contra legisladores y funcionarios electorales han alcanzado máximos históricos en esta primera elección nacional desde la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, y las autoridades han emitido advertencias sobre el aumento del extremismo en el país.

DePape enfrenta cargos estatales de intento de asesinato, robo y abuso de ancianos. También enfrenta cargos federales que incluyen intento de secuestro de un funcionario estadounidense.