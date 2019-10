Se distancian Romney y Sasse de republicanos ante declaraciones de Trump

Washington— La mayoría de los líderes republicanos han guardado silencio o han apoyado al llamado público que hizo el presidente Donald Trump a otro gobierno extranjero, China, para que investigara a su rival político, mientras un grupo externó su preocupación de que el presidente esté tratando de enlistar a un poderío rival en su esfuerzo por reelegirse.

Varios líderes de la Cámara y el Senado guardaron silencio este viernes mientras Trump escaló la controversia que provocó una investigación sobre un juicio político y ha afectado otra norma de la política estadounidense.

El silencio continuó mientras los demócratas de la Cámara dieron a conocer una serie de mensajes de texto que demuestra que los diplomáticos estadounidenses realizaron una campaña para presionar a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, quien está liderando la nominación demócrata para enfrentar a Trump el próximo mes de noviembre, y a Hunter, el hijo de Biden.

La interferencia extranjera en una elección ha sido considerada desde hace tiempo como una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y la integridad de la democracia, solicitar la ayuda extranjera en una elección es ilegal.

La disidencia vino de rincones familiares. El senador de Utah, Mitt Romney, tuiteó: "Según todas las apariencias, el llamamiento descarado y sin precedentes del presidente a China y a Ucrania para investigar a Joe Biden es incorrecto y atroz '', dijo el senador de Nebraska, Ben Sasse, en un comunicado al Omaha World. Herald: "Los estadounidenses no buscan la verdad en los chinos. Si el chico Biden violó las leyes al vender su nombre a Beijing, eso es asunto de los tribunales estadounidenses, no de los tiranos comunistas que dirigen campos de tortura ''. En contraste, ni el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ni el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, respondieron el viernes a las solicitudes de comentarios. Las respuestas siguieron un patrón familiar en la era de Trump. Cuando el presidente rompió otra barrera política, los líderes de su partido no hicieron ningún esfuerzo público para detenerlo. Los críticos han argumentado que la reacción solo ha envalentonado al presidente, mientras que ha hecho un daño duradero al partido y la presidencia. Los aliados de Trump argumentan que la retórica de romper las reglas del presidente no es tan importante como sus políticas, que ellos apoyan, pero esta vez el silencio también refleja un dilema más agudo para los republicanos. Mientras los demócratas persiguen una investigación de juicio político, los republicanos han estado luchando sobre la mejor manera de protegerse a sí mismos y al presidente impredecible que puede decidir su fortuna política del goteo constante de nuevas revelaciones. Con poca orientación de la Casa Blanca, los legisladores han tratado de decir lo menos posible, culpar a los demócratas o expresar un optimismo vago sobre el proceso de investigación.

Algunos republicanos parecían ansiosos por que la controversia simplemente no existiera. "No creo que sea una solicitud real '', dijo el viernes a la prensa el senador de Florida, Marco Rubio, un destacado crítico de China. "Creo que lo hizo para atraparlos. Creo que lo hizo para provocar que me preguntes a mí y a otros y te indignes ''.