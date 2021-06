Revés a inmigrantes con protección temporal; no podrán solicitar residencia

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad el lunes que miles de personas que viven en el país por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente.

La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país sin permiso y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal solicitar “green cards” para permanecer en el país de forma permanente.

El Estatus de Protección Temporal aplica a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres. Los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente. Hay unas 400.000 personas de 12 países bajo este estatus.

Este fallo forma parte de un caso que involucró a una pareja de El Salvador que vive en Estados Unidos desde principios de la década de 1990 y se centró en si las personas que ingresaron sin permiso al territorio y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron “admitidas” en el país de acuerdo con las leyes migratorias.

Kagan escribió que no. “El programa ETP otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del ETP no hace que un participante ilegal ... sea elegible” para un permiso de residencia, escribió.

La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que haría posible que los beneficiarios del ETP se conviertan en residentes permanentes, señaló Kagan. El proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en el Senado.

El caso enfrentó al gobierno del presidente Joe Biden con grupos de inmigrantes que argumentaban que muchas personas que llegaron a Estados Unidos por razones humanitarias han vivido en el país durante muchos años, han dado a luz a ciudadanos estadounidenses y se han arraigado aquí.

En 2001, Estados Unidos otorgó a los migrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país después de una serie de terremotos en El Salvador.

Los ciudadanos de otros países que se han acogido al ETP son: Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

La decisión del lunes no afecta a los inmigrantes con ETP que ingresaron a Estados Unidos legalmente y luego, digamos, se quedaron más tiempo cuando su visa venció, señaló Kagan. Debido a que esas personas fueron admitidas legalmente en el país y luego recibieron protección humanitaria, pueden solicitar la residencia permanente.