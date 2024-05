Retira la Policía campamentos de protesta propalestina en NYU

Nueva York.- La policía comenzó a retirar un campamento de la Universidad de Nueva York ayer a petición de las autoridades académicas, luego de semanas de protestas propalestinas en los campus universitarios de todo Estados Unidos que han dejado unos dos mil 200 detenidos.

La Policía de la ciudad de Nueva York también intervino ayer para desalojar un campamento en The New School, en Greenwich Village. El comisionado adjunto de operaciones, Kaz Daughtry, publicó en la red social X que The New School “ha solicitado la ayuda para dispersar los campamentos ilegales dentro de su edificio del centro universitario y la residencia”.

Un video publicado por Daughtry mostraba a decenas de agentes con cascos concentrados frente a la escuela, en la parte baja de la 5ta Avenida. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre las detenciones ni en la NYU ni en la New School. Se enviaron mensajes a los portavoces de ambas escuelas en busca de comentarios.