Cómo provocaron contra-manifestantes de UCLA violencia

The New York Times | La violencia fluyó y refluyó durante casi cinco horas The New York Times | Contra-manifestantes destruyen la barricada

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- La revisión que hizo New York Times de más de 100 videos de los enfrentamientos en la Universidad de California en Los Ángeles, encontró que la violencia fluyó durante casi cinco horas, mayormente con poca o ninguna intervención de la policía. La violencia ha sido investigada por docenas de personas que son vistas en los videos manifestándose contra la protesta en el campamento. Los videos muestran a contra-manifestantes atacando a los estudiantes del campamento a favor de los palestinos durante varias horas, golpeándolos con palos, utilizando rociadores con químicos y lanzando fuegos artificiales como armas. Hasta este viernes, no se han hecho arrestos en relación con el ataque. El ataque empezó cuando un grupo de contra-manifestantes empezó a destruir las barreras de metal que habían sido colocadas para acordonar a los manifestantes a favor de los palestinos. Horas antes, oficiales de UCLA declararon que el campamento era ilegal. El personal de seguridad contratado por la universidad es visto con chalecos amarillos a un lado durante todo el incidente. No se sabe cómo se organizó la contra-protesta ni qué alegatos hicieron las personas que cometieron la violencia. Los ataques en el campamento continuaron durante casi tres horas antes de que arribara la policía. Poco antes de la 1 a.m. --- más de dos horas después que empezó la violencia --- un portavoz de la oficina del alcalde publicó un comunicado que dice que oficiales de UCLA llamaron al Departamento de Policía de Los Ángeles para que los ayudaran y que respondieron “de inmediato”. Oficiales de otra agencia que aplica la ley --- la Patrulla de Caminos de California --- empezó a reunirse cerca de allí. La policía anti-motines se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles unos minutos después. Los contra-manifestantes aplaudieron a su llegada coreando “USA, USA, USA”. Fue hasta las 2:42 a.m., que los oficiales empezaron a dirigirse hacia el campamento, después de lo cual, los contra-manifestantes se dispersaron y la violencia entre los dos campamentos concluyó mayormente. PUBLICIDAD