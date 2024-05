Denuncia Biden la violencia en las universidades

Nueva York.- El presidente Biden rompió días de silencio este jueves para pronunciarse finalmente sobre la oleada de protestas en los campus universitarios estadounidenses contra la guerra de Israel en Gaza que han inflamado a gran parte del país, denunciando la violencia y el antisemitismo, al tiempo que defendía el derecho a la disidencia pacífica.

En una declaración televisada desde la Casa Blanca, Biden condenó enérgicamente a los estudiantes y otros manifestantes que, en su opinión, han llevado demasiado lejos sus quejas por la guerra. Pero rechazó los llamamientos republicanos a desplegar la Guardia Nacional para controlar los campus.

"Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a provocar el caos", dijo Biden ante las cámaras en sus primeras declaraciones personales sobre la refriega universitaria en 10 días. "La gente tiene derecho a recibir una educación, derecho a obtener un título, derecho a caminar por el campus con seguridad sin miedo a ser atacados". El antisemitismo, añadió, "no tiene cabida" en Estados Unidos.

Los comentarios del presidente se produjeron mientras las universidades de todo el país seguían luchando por restablecer el orden. Agentes de policía antidisturbios detuvieron a unas 200 personas mientras desalojaban un campamento de protesta en la Universidad de California en Los Ángeles, mientras otros agentes desalojaban a los manifestantes que ocupaban una biblioteca en la Universidad Estatal de Portland, en Oregón. Los activistas levantaron 30 tiendas de campaña en la Universidad de Wisconsin-Madison un día después de que la policía retirara las tiendas y detuviera a 34 personas.

Los enfrentamientos del jueves se produjeron tras 24 horas de tensión en las que la policía practicó detenciones en el campus de Manhattan de la Universidad Fordham, en la Universidad de Texas en Dallas, en el Dartmouth College de New Hampshire y en la Universidad Tulane de Nueva Orleans, entre otros lugares. Hasta el jueves, los disturbios en los campus habían provocado casi 2 mil detenciones en docenas de instituciones académicas en las últimas dos semanas, según un recuento del New York Times.

Los administradores de algunas universidades, como la Universidad Brown de Rhode Island y la Universidad Northwestern de Illinois, optaron por evitar el conflicto llegando a acuerdos con los manifestantes propalestinos para poner fin pacíficamente a sus campamentos, acuerdos que han suscitado duras críticas de algunos dirigentes judíos.

Las protestas han estallado en respuesta a la guerra de Israel en Gaza desde que el 7 de octubre un ataque terrorista dirigido por Hamás causara la muerte de mil 200 personas en Israel y más de 200 fueran tomadas como rehenes. Según las autoridades de Gaza, desde entonces han muerto más de 34 mil personas, entre combatientes de Hamás y civiles. Los manifestantes han exigido que el gobierno de Biden corte el suministro de armas a Israel y que sus escuelas desinviertan de empresas vinculadas a Israel, pero en muchos casos las manifestaciones han incluido retórica antisemita y acoso a estudiantes judíos.

Algunos de los que simpatizan con los manifestantes arremetieron contra los administradores por recurrir a la acción policial. La sección de la Universidad de Columbia de la Asociación Americana de Profesores Universitarios pidió el jueves la condena de Nemat Shafik, presidente de la universidad, tras la operación policial que desalojó a los estudiantes que ocupaban Hamilton Hall y que se saldó con más de 100 detenciones.

"La policía antiterrorista armada en el campus, las detenciones de estudiantes y la dura disciplina no eran el único camino para superar esta crisis", afirmó el grupo.

Las imágenes de detenciones y enfrentamientos han pasado a dominar el debate político en Washington en los últimos días, mientras los republicanos intentan posicionarse como defensores de los estudiantes judíos y presentar a los demócratas y a los dirigentes universitarios como blandos con el antisemitismo.

Un día después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida bipartidista que pretendía codificar una definición más amplia de antisemitismo en la política educativa federal, con el voto en contra de 70 demócratas y 21 republicanos, un grupo de 20 senadores republicanos presentó su propia versión de la resolución.

"El antisemitismo está levantando su fea cabeza en los campus universitarios de toda nuestra nación", dijo el patrocinador del proyecto de ley, el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur y posible compañero de fórmula vicepresidencial del ex presidente Donald J. Trump. "Los estudiantes judíos están siendo atacados con violencia y acoso, y los presidentes y administradores de las universidades, que deberían defenderlos, están cediendo ante la turba radical y permitiendo que se extienda el caos."

El Sr. Trump pesó en las redes sociales. "Esta es una revolución de la izquierda radical que está teniendo lugar en nuestro país", escribió en mayúsculas a medida que la confrontación en U.C.L.A. se intensificaba. "¿Dónde está el corrupto Joe Biden? ¿Dónde está el gobernador Newscum? El peligro para nuestro país viene de la izquierda, no de la derecha".

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, emitió su propia declaración el miércoles. "El derecho a la libertad de expresión no se extiende a la incitación a la violencia, el vandalismo o la anarquía en el campus", dijo.

Esa fue la formulación que el Sr. Biden avanzó durante sus comentarios televisados el jueves por la mañana antes de salir de la Casa Blanca para un viaje de un día a Carolina del Norte, donde se reunió con familiares de cuatro agentes de la ley asesinados en Charlotte el lunes y más tarde dio un discurso en Wilmington anunciando planes para reemplazar las tuberías de plomo.

"Destruir propiedades no es una protesta pacífica. Va contra la ley", dijo el presidente. "Vandalismo, allanamiento de morada, rotura de ventanas, cierre de campus, cancelación de clases y graduaciones: nada de esto es una protesta pacífica. Amenazar a la gente, intimidarla, infundirle miedo no es una protesta pacífica. Va contra la ley. La disidencia es esencial para la democracia, pero la disidencia nunca debe conducir al desorden o a negar los derechos de los demás para que los estudiantes puedan terminar el semestre y su educación universitaria."

Biden ha estado presionando para que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo que ponga fin a los combates, al menos temporalmente, pero el acuerdo ha sido difícil de alcanzar. Según una propuesta sobre la mesa patrocinada por Estados Unidos, Israel entraría en un alto el fuego durante seis semanas y liberaría a cientos de palestinos retenidos en sus cárceles, mientras que Hamás liberaría a 33 de los más de 100 rehenes que aún mantiene.

El presidente y su equipo esperan que esta primera fase conduzca a un cese de las hostilidades más prolongado y a la liberación de más rehenes, así como de más alimentos, medicinas y otras ayudas para aliviar la crisis humanitaria en Gaza. Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirmaron que, si bien Israel ha aceptado el plan, Hamás se ha negado hasta ahora.

La declaración del presidente, de cuatro minutos de duración, se produjo después de que algunos demócratas, frustrados por su reticencia a hablar, le presionaran para que abordara públicamente las revueltas en el campus. Hasta el jueves, Biden sólo había respondido con un par de frases a las preguntas de los periodistas el 22 de abril, que incluso los demócratas consideraron demasiado ambiguas, y había dejado que sus portavoces expresaran sus opiniones. Los republicanos le han reprochado que no haya intervenido personalmente.

Biden dio a entender que sus críticos no eran más que oportunistas. "En momentos como éste, siempre hay quien se precipita para ganar puntos políticos", dijo. "Pero este no es un momento para la política. Es un momento para la claridad. Así que permítanme ser claro: la protesta pacífica en Estados Unidos. Las protestas violentas no están protegidas. La protesta pacífica sí".

Sin embargo, al calmar a algunos miembros de su partido, Biden se llevó las críticas de otros de la izquierda política. En su opinión, no empleó ninguno de los matices que expresó en 2020, cuando las protestas pacíficas tras la muerte de George Floyd a manos de la policía se descontrolaron y Biden reconoció las causas profundas de la ira aunque condenara la violencia.

"Podría haber hecho algún esfuerzo para hacer lo mismo hoy", dijo Matt Duss, ex asesor de política exterior del senador Bernie Sanders, el socialista democrático de Vermont. "En lugar de eso, optó por amplificar una caricatura de la derecha. Por desgracia, es coherente con un enfoque político general que muestra poca consideración por las perspectivas palestinas o las vidas palestinas."

En su declaración, Biden hizo hincapié en que siempre defendería la libertad de expresión, incluso para aquellos que protestan por su propio apoyo a la guerra de Israel. Pero dejó claro que pensaba que muchas de las manifestaciones habían ido más allá de los límites de la simple expresión.

"Seamos claros también en esto", añadió. "No debería haber lugar en ningún campus, en ningún lugar de Estados Unidos, para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra estudiantes judíos. No hay lugar para discursos de odio o violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra los estadounidenses de origen árabe o palestino."

A preguntas de los periodistas, Biden dijo que no cambiaría su política en Oriente Medio como consecuencia de las protestas. Preguntado al salir de la sala si la Guardia Nacional debería intervenir, dijo simplemente: "No".