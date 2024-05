Se unen profesores de la Universidad de California a las protestas

Nueva York.- A principios de esta semana, algunos profesores de la Universidad de California en Los Ángeles tuvieron una llamada de emergencia con estudiantes que participaban activamente en las protestas propalestinas.

"Recibimos un mensaje muy claro de ellos: Nos sentimos inseguros y nos gustaría que nos ayudaras a solucionar esto", recuerda Graeme Blair, profesor asociado de Ciencias Políticas.

En ese momento, varias docenas de activistas de la facultad se ofrecieron voluntarios para unirse a los estudiantes en turnos de 24 horas en su campamento del campus.

Y en las oscuras horas de la mañana de este jueves, mientras la policía reprimía las protestas, esos miembros del profesorado enlazaban sus brazos con los estudiantes, dejándose arrestar.

Fue uno de los ejemplos más claros de un hecho poco conocido de las manifestaciones estudiantiles contra la guerra en Gaza: que una pequeña parte del profesorado de la Universidad de California en Los Ángeles, Columbia y otras universidades ha proporcionado apoyo logístico y emocional a los manifestantes.

Algunos miembros del profesorado tienen vínculos formales con Faculty and Staff for Justice in Palestine, la contraparte de Students for Justice in Palestine, una red nacional descentralizada de grupos pro-palestinos.

Otros no simpatizan necesariamente con la causa palestina, pero ven la obligación moral de proteger la libertad de expresión y el bienestar de sus estudiantes, que se enfrentan a algunas de las mayores perturbaciones de su vida educativa desde la pandemia.

"Es un abuso de confianza que llamen a la policía contra nuestros estudiantes", afirmó Stephanie McCurry, profesora de historia de la Universidad de Columbia, que vigilaba el perímetro del campamento antes de la última batida policial del miércoles.

El asunto ha desgarrado las facultades de estas universidades. No son pocos los que afirman que los profesores activistas están idealizando las manifestaciones, que han sumido a los campus en el caos.

"Es una forma triste de terminar el semestre", dijo James Applegate, profesor de astronomía de la Universidad de Columbia.

En Columbia, algunos miembros del profesorado habían mostrado su apoyo a los estudiantes -aunque no necesariamente a su mensaje- visitando el campamento antes de que fuera barrido por la policía el miércoles por la mañana. Repartieron comida y agua, incorporaron las protestas a sus clases, participaron en mesas redondas y montaron guardia fuera del perímetro para dificultar a las autoridades el desalojo de los estudiantes.

Según Camille Robcis, profesora de Historia en Columbia, los profesores no estaban necesariamente de acuerdo con las opiniones de los estudiantes sobre Gaza. Pero, dijo, "creo en su derecho a protestar más que en nada".

Durante los últimos días caóticos, se habían comunicado entre sí a través de Listservs y de la aplicación encriptada Signal, apuntándose a franjas horarias para aparecer en el campus.

Como contrapeso, profesores y estudiantes proisraelíes formaron sus propios grupos de apoyo por WhatsApp y correo electrónico.

"Han sido muy útiles", dice Carol Ewing Garber, profesora de fisiología aplicada en el Teachers College, una filial de Columbia. "De hecho, reunieron a personas que nunca se habían visto antes. Fue un resquicio de esperanza".

Bruce Robbins, profesor de inglés en Columbia, es uno de los más entregados a la causa palestina, miembro de la sección de Columbia de Faculty and Staff for Justice in Palestine.

Llevó a una de sus clases a las tiendas de campaña como parte de un curso en el que estudiaba las atrocidades.

"Una de las cosas que hizo el profesorado que apoyaba el campamento", dijo, "fue llevar sus clases al interior del campamento".

Dos de sus alumnos, que cree que eran antiguos miembros del ejército israelí, no se presentaron a esa clase.

"Pensaba hacerlo lo más cómodo posible", dijo. "Pero creo que la sensación en la clase no corría a su favor, y quizá por eso no se presentaron".

En un momento dado, los estudiantes pidieron a los miembros del profesorado que ayudaran a protegerlos, dijo el Dr. Robbins. "Nos describieron como 'desescaladores'".

Varios miembros del profesorado se pusieron chalecos naranja de seguridad, dijo, y recibieron "una formación rápida sobre cómo no meterse en una pelea: si nos empujan, que nos empujen".

"Yo jugaba al fútbol", dijo. "No era mi instinto desescalar. Pero para eso estaba allí".

El Dr. Applegate, profesor de astronomía, pensaba que la participación del profesorado en las protestas del campus formaba parte de una romantización de las protestas contra la guerra de la era de Vietnam.

"Estos chicos están tratando de revivir 1968", dijo, refiriéndose a un violento enfrentamiento con la policía que sacudió Columbia en aquel entonces. "No creo que tengan ninguna intención de mantener una conversación sensata con nadie".

En la U.C.L.A., miembros de Faculty for Justice in Palestine ayudaron a negociar con la administración, dijo el Dr. Blair.

Los miembros de la facultad incluso contrataron a un profesional para formarlos en la desescalada de conflictos físicos o verbales, dijo, "con la idea de que la facultad podría ayudar a desempeñar este papel."

El Dr. Blair también recurrió a su hermana, Susannah Blair, profesora adjunta de historia del arte en Columbia, para que compartiera su experiencia con unos 75 miembros del profesorado de la U.C.L.A.. En Zoom, les contó cómo la mayoría de sus alumnos estaban deseosos de hablar de lo que estaban viviendo, aunque procedieran de entornos diferentes y vivieran las cosas de forma distinta.

"Sus bibliotecas están cerradas ahora mismo", dijo en una entrevista. "Son los finales. Sus amigos han sido detenidos. Algunos de ellos han estado protestando contra un genocidio, y esto ha perturbado profundamente todo tipo de aspectos de sus vidas."

La crisis en la U.C.L.A. alcanzó su clímax el jueves por la mañana.

Los manifestantes se enteraron de que la administración iba a clausurar su campamento, dijo el Dr. Blair.

"El profesorado estaba allí para intentar ser los primeros detenidos, para ponerse delante de los estudiantes y dar testimonio", dijo. "Observamos desde esa posición ventajosa cómo la Patrulla de Carreteras de California apuntaba con armas que utilizaban munición no letal. Básicamente les suplicamos que no apuntaran sus armas contra nuestros estudiantes, en lo que era una protesta totalmente pacífica".

Al final, unos 200 manifestantes fueron detenidos, junto con unos 10 miembros del profesorado, dijo el Dr. Blair. Muchos eran conferenciantes y profesores auxiliares, sin la protección de la titularidad, dijo, y añadió: "Queda por ver cuáles serán las consecuencias."