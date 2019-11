Republicanos de la Cámara quieren información de senador que viajó a Ucrania

Washington.- Los republicanos de la Cámara de Representantes solicitaron el lunes que un senador republicano, que se ha visto envuelto repetidamente en la investigación de juicio político, les diga lo que sabe sobre los tratos del presidente Trump con Ucrania.

Los principales republicanos en los Comités de Supervisión e Inteligencia le escribieron al senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, que solicitaban “a regañadientes” “cualquier información de primera mano que tengan sobre las acciones del presidente Trump hacia Ucrania”, según una carta publicada el lunes.

También el lunes, Trump escribió en Twitter que “consideraría fuertemente” rendir testimonio en la investigación de juicio político, después de que la presidente de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, planteara la idea durante una entrevista el fin de semana.

“A pesar de que no hice nada malo, y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y lo haré, para que el Congreso vuelva a enfocarse, ¡lo considero fuertemente!”, según Escribió Trump.

Johnson, miembro del Comité bipartidista del Senado en torno a Ucrania, viajó a dicho país como parte de una delegación que asistió a la toma de posesión del presidente Volodymyr Zelensky en 2019, y participó en las llamadas telefónicas entre Trump y el embajador estadounidense en la Unión Europea y testigo en la investigación, Gordon D. Sondland.