Redes sociales pueden ser un 'riesgo profundo' para los jóvenes, advierte experto

Nueva York.- El cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek H. Murthy, emitió un aviso público este martes advirtiendo sobre los riesgos del uso de las redes sociales para los jóvenes. En un informe de 19 páginas, Murthy señaló que, aunque los efectos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes no se entendieron por completo, y que las redes sociales pueden ser beneficiosas para algunos usuarios, “existen amplios indicadores de que las redes sociales también pueden tener un profundo riesgo de daño a la salud mental y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”.

El cirujano general hizo un llamado a los legisladores, compañías tecnológicas, investigadores y padres para que "tomen medidas urgentes" para protegerse contra los riesgos potenciales.

Por qué es importante: los cerebros jóvenes son particularmente susceptibles a las redes sociales.

“Los adolescentes no son solo adultos más pequeños”, dijo Murthy en una entrevista con The New York Times sobre el aviso. “Están en una fase diferente de desarrollo, y están en una fase crítica del desarrollo del cerebro”.

El informe señaló que “el uso frecuente de las redes sociales puede estar asociado con distintos cambios en el cerebro en desarrollo en la amígdala (importante para el aprendizaje emocional y el comportamiento) y la corteza prefrontal (importante para el control de los impulsos, la regulación emocional y la moderación del comportamiento social), y podría aumentar la sensibilidad a las recompensas y castigos sociales”.

El informe también citó investigaciones que indican que hasta el 95 por ciento de los adolescentes informaron usar al menos una plataforma de redes sociales, mientras que más de un tercio dijo que usaban las redes sociales "casi constantemente". Además, casi el 40 por ciento de los niños de 8 a 12 años usan las redes sociales, aunque la edad mínima requerida para la mayoría de los sitios es de 13 años.

Los investigadores han estado luchando por comprender el impacto del uso de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Los datos no son sencillos e indican que los efectos pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, las redes sociales permiten que algunos jóvenes se conecten con otros, encuentren una comunidad y se expresen.

Pero las redes sociales también rebosan de "contenido extremo, inapropiado y dañino", señaló el aviso, incluido el contenido que "normaliza" las autolesiones, los trastornos alimenticios y otros comportamientos destructivos. El ciberacoso es rampante. Y el aumento en el uso de las redes sociales ha coincidido con la disminución del ejercicio, el sueño y otras actividades consideradas vitales para el cerebro en desarrollo.

Además, los espacios de las redes sociales pueden ser complicados especialmente para los jóvenes, agrega el aviso: "En la adolescencia temprana, cuando se están formando las identidades y el sentido de autoestima, el desarrollo del cerebro es especialmente susceptible a las presiones sociales, las opiniones de los compañeros y la comparación con los compañeros".