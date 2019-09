Prohíbe Google anuncios de terapias con células

Washington.- En respuesta al marketing ubicuo en línea por parte de clínicas de células madre que venden tratamientos no aprobados para todo tipo de padecimientos, desde articulaciones adoloridas hasta la enfermedad de Alzheimer, Google anunció el viernes que ya no aceptará anuncios de “técnicas médicas no aprobadas o experimentales”, incluida la mayoría de terapias con células madre, terapia celular y terapia génica, informó The Washington Post.

El gigante de internet dijo que estaba tomando esta medida después de ver “un aumento de malos actores” tratando de aprovecharse de pacientes al ofrecer “tratamientos engañosos y no comprobados”. A menudo, Google dijo en una publicación que explica la nueva norma, “estos tratamientos pueden conducir a resultados de salud peligrosos y creemos que no tienen cabida en nuestras plataformas”. Su nueva política prohibirá los anuncios de tratamientos que “no tienen una base biomédica o científicamente establecida”.

La nueva posición se da a conocer a medida que las clínicas de células madre se han convertido en una industria en expansión directa al consumidor. Algunas clínicas han dicho a los pacientes que sus tratamientos pueden ayudarlos con enfermedades como la degeneración macular, ELA, la esclerosis múltiple y enfermedades pulmonares degenerativas. Los científicos y las asociaciones médicas han acusado a los proveedores de estos procedimientos de aprovecharse de las esperanzas de pacientes gravemente enfermos. Los tratamientos no probados, dicen muchos investigadores, ponen en peligro a los pacientes y la reputación de un campo de investigación que resulta ser muy prometedor.

Después de años sin haberle dado la debida atención, los reguladores federales han comenzado a tomar medidas enérgicas contra estas clínicas. Y la nueva política de Google se sumará al creciente escrutinio y presión que se impondrá sobre las mismas, según dijeron expertos de la industria.