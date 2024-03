Preocupa salud de los niños migrantes en centros de retención al aire libre

The New York Times | Un joven solicitante de asilo de Georgia que ha atravesado el muro fronterizo cerca de Tijuana espera a ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California.Credit...Ariana Drehsler para The New York Times

Para la Dra. Theresa Cheng, la escena era "apocalíptica". Había acudido a Valley of the Moon, un centro de retención al aire libre en la zona rural de Mountain Empire, en San Diego, para prestar asistencia médica voluntaria a los solicitantes de asilo que habían traspasado el muro fronterizo entre Estados Unidos y México y esperaban a ser detenidos por las autoridades estadounidenses. Entre la multitud que se agolpaba en este y otros lugares, encontró niños con laceraciones profundas, huesos rotos, fiebre, diarrea, vómitos e incluso convulsiones. Algunos se escondían en contenedores de basura y retretes portátiles desbordados. Un niño asmático sin inhalador resollaba entre el humo acre de los incendios de maleza y basura, que se habían encendido para calentarse. Con la capacidad de los centros de tramitación de inmigrantes al límite, los inmigrantes, incluidos los niños no acompañados, esperan durante horas -a veces días- en zonas de espera al aire libre, donde la falta de refugio, alimentos e infraestructuras sanitarias ha provocado una serie de problemas de salud pública para los más vulnerables. "Desde el punto de vista de la salud pública, hay enfermedades transmisibles y exposiciones al aire libre que afectarían a cualquiera, y mucho menos a esta población médicamente vulnerable", afirma el Dr. Cheng, médico de urgencias del Hospital General y Centro de Traumatología Zuckerberg de San Francisco. Un juez del Tribunal Federal de Distrito de California podría pronunciarse ya el viernes sobre si el gobierno está legalmente obligado a albergar y alimentar a los niños mientras esperan. En una presentación judicial, los abogados del Departamento de Justicia argumentan que, dado que los niños aún no han sido formalmente puestos bajo custodia por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., no están obligados a prestar ese servicio. "Los menores en estas áreas -cerca de la frontera entre California y México- no han sido arrestados o aprehendidos por C.B.P. y no están bajo la custodia legal de C.B.P.", escribieron los abogados. "C.B.P. ha estado aprehendiendo y transportando a los menores a instalaciones seguras e higiénicas de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. de manera rápida. Pero hasta que eso ocurra, los demandantes no están bajo custodia del D.H.S.", escribieron, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional. Migrantes reunidos para calentarse alrededor de una hoguera a primera hora de la mañana entre los muros fronterizos primario y secundario en San Diego.Credit...Ariana Drehsler para The New York Times Cuando los solicitantes de asilo entran en Estados Unidos entre los puertos de entrada oficiales, suelen presentarse ante los agentes de la Patrulla Fronteriza cerca del muro con la intención de ser detenidos. Se les lleva a una instalación de tramitación, donde se les hace un reconocimiento médico, se comprueban sus antecedentes y se les suministran provisiones básicas mientras inician el proceso de reclamación legal. Pero a diferencia de las instalaciones de tramitación de la inmigración, los centros al aire libre no disponen de refugios, comidas ni personal médico oficial. Según Erika Pinheiro, directora ejecutiva de la organización legal y humanitaria sin ánimo de lucro Al Otro Lado, que ha proporcionado ayuda en los campamentos, algunos de ellos carecen de aseos, lo que obliga a la gente a defecar al aire libre. Con la escasez de pañales, toallitas y cremas de los voluntarios, los bebés han tenido que llevar pañales sucios durante largos periodos de tiempo, según las pruebas judiciales, lo que les ha provocado una grave dermatitis del pañal. Un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza reconoció en una entrevista que en ocasiones la gente había esperado días para entrar en el procesamiento, pero dijo que siempre se daba prioridad a los grupos vulnerables, como los niños, y que los tiempos de espera habían disminuido significativamente en los últimos meses. Dijo que la agencia había más que triplicado la capacidad de los centros de procesamiento en San Diego y que había aumentado el número de autobuses de transporte y de personal para agilizar las aprehensiones. Sin embargo, el sistema no se diseñó para los encuentros con inmigrantes a la escala actual, y el desplazamiento de los cruces a regiones más remotas ha hecho que el proceso requiera más recursos, ya que los vehículos y el personal deben viajar más lejos entre los campamentos y las estaciones de la Patrulla Fronteriza. En su opinión, sería necesario un importante aumento de la financiación federal para abordar el problema en su totalidad. Familias que habían viajado desde Ecuador y El Salvador esperaban en un campamento improvisado en el desierto de California a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. para ser procesadas.Crédito...Ariana Drehsler para The New York Times Al menos siete zonas de retención de inmigrantes han surgido en diversos puntos de la frontera de California. Una de ellas es una gran mancha de tierra en el desierto junto a una autopista; otra es una meseta en un paraje montañoso; otra es el estrecho hueco entre dos muros fronterizos paralelos que se han levantado a escasos metros de la ciudad mexicana de Tijuana. Ninguna de estas zonas de retención fue creada oficialmente por los funcionarios de inmigración, pero se han convertido en uno de los pilares de sus operaciones: campamentos improvisados donde ordenan a los solicitantes de asilo que hagan cola para ser contados, se quiten los cordones de los zapatos, se desnuden hasta quedar con una sola capa de ropa y esperen. Adriana Jasso, que dirige un puesto de socorro voluntario contra los listones de acero del muro fronterizo en San Ysidro, California, en nombre de la organización sin ánimo de lucro American Friends Service Committee, dijo que la falta de alimentos, agua y leche de fórmula para bebés proporcionada por el gobierno ha sido especialmente preocupante. "No tiene lógica que el país más poderoso de la historia de la humanidad, el país con la mayor concentración de riqueza, no sea capaz de cubrir las necesidades básicas de los niños", dijo. Grupos de defensa de los inmigrantes han presentado múltiples quejas ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, y un grupo de abogados que representan a niños bajo custodia de inmigración en el marco de un acuerdo judicial federal de 1997 conocido como el acuerdo Flores han recurrido a los tribunales por estas condiciones. El acuerdo Flores estableció las normas de tratamiento de los niños inmigrantes detenidos por el gobierno. Esencialmente, exige que los niños bajo custodia de inmigración tengan derechos y protecciones similares a los de los niños dentro del sistema de bienestar dentro del país, y que sean liberados de la detención a un patrocinador apropiado, como un padre o pariente, "sin demora innecesaria". Los abogados demandantes en el acuerdo, entre ellos la organización sin ánimo de lucro National Center for Youth Law, con sede en Oakland, han presentado una nueva moción para hacer cumplir los términos de Flores a los jóvenes migrantes que aún esperan ser procesados al aire libre. Argumentan que los niños que esperan contra el muro fronterizo merecen el mismo alojamiento seguro e higiénico que los que ya están bajo custodia oficial, ya que tienen prohibido moverse de los campamentos y no tienen forma de volver. Familias haciendo cola contra el muro fronterizo para ser detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California. Se les ordena que se quiten los cordones de los zapatos y se desnuden hasta quedar con una sola capa de ropa.Credit...Ariana Drehsler para The New York Times La carga de los problemas médicos entre los niños en las zonas de retención es difícil de medir, ya que los voluntarios sólo se les permite en los sitios a discreción de los agentes fronterizos, y una mezcolanza de grupos de ayuda no mantiene un registro colectivo de las heridas tratadas o electrolitos dispensados. En un correo electrónico enviado en diciembre de 2023 a funcionarios federales, un abogado escribió que los bebés de las zonas de retención habían empezado a vomitar debido a una deshidratación grave y que a algunos niños se les había dado una barrita de cereales al día como sustento. Pedro Ríos, director del programa Frontera México-Estados Unidos del American Friends Service Committee, dijo que se había encontrado con migrantes que habían estado comiendo hojas porque llevaban allí cinco días sin comida, así como con madres que habían dejado de producir leche materna debido al estrés traumático y con bebés sin leche de fórmula para sustituirla. Cientos de niños se han reunido en los lugares cada mes desde el verano pasado, y la Dra. Cheng, que también es profesora de medicina de urgencias en la Universidad de California en San Francisco, calculó que había evaluado o tratado a 100 niños sólo en una semana. Se encontró con un niño de 5 y otro de 12 años que habían pasado tres noches a la intemperie; un niño de 8 ó 9 años al que dio puntos en la cara al aire libre; un niño de 13 años con una lesión traumática, al que le salía sangre por las orejas y la nariz. Los niños no son los únicos inmigrantes con graves problemas de salud. En franjas remotas del este del condado de San Diego, los que se entregan a las autoridades fronterizas han soportado a menudo arduos viajes a través de terrenos montañosos escarpados y tierras desérticas, llegando a las zonas de retención en un estado de salud deteriorado. Los médicos dijeron que se encontraron con un hombre con un trasplante de riñón que se estaba quedando sin inmunosupresores, una mujer con un derrame cerebral traumático que no podía alcanzar sus propios cordones de los zapatos, y un migrante que había viajado con un concentrador de oxígeno y se había vuelto hipóxico. Al final murió. Los médicos están especialmente preocupados por los casos de hipotermia entre los niños, ya que muchos tienen menos grasa corporal que los adultos y pueden estar desnutridos a causa del viaje. Los migrantes se han visto empapados por las fuertes lluvias caídas durante la noche en las zonas de espera, lo que puede hacer que la temperatura corporal caiga en picado. Dos menores fueron hospitalizados por hipotermia el mes pasado. Karen Parker, voluntaria que realiza tareas de triaje médico en los campamentos improvisados, en su casa de Boulevard (California).Credit...Ariana Drehsler para The New York Times Karen Parker, trabajadora social jubilada de Boulevard (California), que se ofrece como voluntaria para hacer la selección médica en los campos del este, dijo que, además de pies rotos y tobillos torcidos, se encuentra habitualmente con menores no acompañados que sufren ataques de pánico. "El estrés, el agotamiento y el trauma les hacen enfermar físicamente", afirma. "Los miro y pienso que por fin están aquí, pero sus ojos están tan vacíos". El número de personas y la duración de las esperas han fluctuado desde el verano pasado. En las últimas semanas, la actividad militar mexicana ha empujado a los migrantes hacia el oeste, una región más urbana entre Tijuana y San Ysidro, en California, donde los solicitantes de asilo que traspasan el muro fronterizo primario deben esperar a los agentes federales en el espacio de 280 pies detrás de un segundo muro. El hecho de que haya menos huecos en el muro fronterizo principal significa que más niños son arrastrados por encima o pasados de contrabando por debajo, a pesar de la concertina. Los trabajadores humanitarios han documentado un aumento de los cortes profundos en la cabeza, y los neurocirujanos locales han informado de un aumento de las lesiones traumáticas. En las últimas semanas, un niño de 3 años y otro de 1 se han caído del muro fronterizo en brazos de sus padres. "Cuando oyes a los bebés llorar y llorar, justo al otro lado del muro, eso es lo peor", dijo Clint Carney, responsable de asuntos gubernamentales de la organización sin ánimo de lucro Survivors of Torture, International, que proporciona ayuda a través de los listones del muro fronterizo. Los equipos locales del Servicio de Emergencias Médicas se han visto desbordados por las llamadas procedentes de estos lugares, y los trabajadores humanitarios afirmaron que los agentes federales habían denegado a menudo sus peticiones de llamar al 911, sugiriendo que los migrantes fingían lesiones. Los que sufrían lesiones graves solían llamar a personal médico voluntario para que les asesorara por teléfono. Cuando la doctora Cheng recibió una llamada de este tipo una mañana reciente y llegó al lugar de los hechos para encontrar a un niño de 13 años con el pulso débil y sangre saliendo a borbotones por los oídos y la nariz, dos agentes fronterizos se encontraban cerca pero no habían tomado ninguna medida para ayudarle, según declaró en los documentos judiciales. La doctora Cheng le practicó la reanimación cardiopulmonar, pero los servicios de emergencia tardaron una hora en llegar. El niño murió. Una familia rumana, incluido un niño con un peto para la nieve, es detenida por agentes en una furgoneta del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.Crédito...Ariana Drehsler para The New York Times