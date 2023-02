Pone Abbott hincapié en la frontera y el crimen

Texas.- El gobernador de Texas Greg Abbott, no ofreció pistas sobre si se lanzará por la Presidencia en un raro mensaje en horario estelar la noche del jueves, pero insistió en presentar argumentos de que las duras medidas de inmigración, penas criminales más fuertes y una economía activa son un modelo para el resto de Estados Unidos.

"Nos vamos a asegurar que Texas siga siendo el líder de la nación y una fuerza inquebrantable en el mundo", dijo Abbott durante la bienal del Estado de la Unión, que fue transmitido en todo Texas.

El discurso despertó aplausos de adentro de una fábrica de Texas que el gobernador escogió como el fondo para presentar su agenda del tercer mandato, pero algunas audiencias en otros lados no fueron tan entusiastas.

No hizo ninguna mención sobre el tiroteó del año pasado en una escuela en Uvalde, donde 19 niños y niñas y dos maestros murieron durante la media hora que duró el ataque, que fue inmediatamente seguido por olas de padres de estudiantes, criticándolo por no apoyar leyes más duras a las armas.

Aunque Abbott usó su discursó para nombrar la seguridad en las escuelas como una prioridad que los legisladores de Texas abordarán los próximos tres meses, no presentó alguna propuesta en específico y reiteró su oposición a las restricciones en armas de fuego.

El discurso llegó un día después de un tiroteo en un centro comercial dejó una persona muerta y tres más heridas, a un estacionamiento de distancia del Walmart donde 23 personas fueron asesinadas en un ataque racista en 2019.

"Algunos quieren más leyes a las armas", dijo Abbott. Después acusó a oficiales locales de no hacer cumplir las leyes, pero no dio ningún ejemplo al respecto.

Para muchos gobernadores, el Estado de la Unión rara vez se sale de la pompa y tradición, sirviendo en parte para destacar logros pasados y también para revelar nuevas prioridades. La mayoría son dados desde capitolios estatales a una audiencia de recién elegidos legisladores, como fue anteriormente el caso de Texas.

Pero Abbott no sólo los ha reimaginado y adaptado para televisión, sino también ha llevado el show de gira. Su discurso fue transmitido desde una planta manufacturera en San Marcos, a lo largo del corredor en auge entre Austin y San Antonio que se ha convertido en un símbolo de la expansión y crecimiento acelerado de Texas las dos últimas décadas.

Los reporteros no tuvieron acceso al discurso. Cerca, defensores de los derechos de inmigrantes organizaron una pequeña protesta por las fuertes medidas de Abbott en la frontera México-Estados Unidos.

Los demócratas del estado, que hace dos años organizaron una dramática huelga de 38 días en la Casa del estado para detener temporalmente un paquete GOP de nuevas restricciones a las votaciones, siguen fuertemente superados en números en el Capitolio estatal, y tienen poca habilidad para bloquear la agenda de Abbott.

Usaron 10 minutos de tiempo al aire tras el discurso para transmitir mensajes grabados de diversos padres de la tragedia de Uvalde que tienen persistentes críticas al gobernador desde el tiroteo en mayo pasado.

"Estamos una vez más rogándole al Gobernado Abbott que por favor escuche a estas voces", dijo el senador demócrata Roland Gutierrez, cuyo distrito incluye Uvalde. "Es muy tarde para estas familias. Pero tal vez, si se les muestra un poco de coraje político, se puede salvar a la siguiente de tener que soportar esta clase de dolor".

Abbott está comenzando un tercer mandato récord en el que su control sobre Texas rara vez ha parecido más estricto. Hizo un llamado a legisladores a entregar otros 4 billones en seguridad fronteriza, imponer una sentencia de 10 años por delitos de tráfico de migrantes y ponerle fin a las restricciones de pandemia en Texas.

El Gobernador, de 65 años, ha evitado en su mayoría preguntas sobre si se postulara para la presidencia como sus predecesores, los gobernadores Rick Perry y George W. Bush, pero no las ha descartado.

Dave Carney, jefe de estrategia política de Abbott, dijo que el gobernador seguro estudiara el campo de contendientes presidenciales republicanos una vez que la Legislatura de Texas suspenda sesión en Mayo. Entonces, decidirá si la carrera se beneficiaría de su experiencia en Texas, dijo Carney, quien también fue estratega en la campaña de Perry en 2012.

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de la ONU, lanzó una compaña por la presidencia esta semana, convirtiéndose en la principal contendiente del ex Presidente Donald Trump.

"Si él no piensa que hay necesidad de postularse, no lo hará", dijo Carney sobre Abbott. "No es un hombre cegado por la ambición que ha corrido por lo primero que sigue todo el tiempo".