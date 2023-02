Funcionarios de Biden dicen a Corte que el caso del Título 42 pronto será irrelevante

Washington.— La administración Biden urgió este martes a la Suprema Corte que descarte el desafío para dar por terminada la medida conocida como Título 42, implementada durante la pandemia, argumentando que el anuncio del gobierno sobre la emergencia de salud podría expirar el 11 de mayo y eso convertiría el caso en algo irrelevante.

En el mes de diciembre, la Corte bloqueó un fallo de un juez que hubiera dado por terminada la medida, que ha permitido que los migrantes que califican para solicitar asilo sean expulsados rápidamente por la frontera sur.

Los jueces escucharán los argumentos del caso el 1 de marzo.

Esa política de expulsión, presentada por la administración Trump en marzo del 2020, ha sido utilizada para expulsar migrantes --- incluyendo a muchos que solicitan asilo --- en aproximadamente 2.5 millones de veces.

Las organizaciones humanitarias han dicho que la política previene que los migrantes que huyen de la violencia y persecución obtengan el asilo que puede otorgar Estados Unidos y la ley internacional, aunque los oficiales fronterizos temen que al darla por terminada pueda provocar una oleada de cruces ilegales a lo largo de una frontera que está abrumada por la situación.

La orden que giró la Suprema Corte en diciembre fue una victoria provisional para 19 estados dirigidos mayormente por republicanos que trataron de mantener vigente el Título 42, argumentando que los estados usualmente son los que tienen que lidiar con los efectos de una oleada de cruces fronterizos.

“Si no se mantiene vigente, provocará una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera”, dijeron abogados de los estados a través de una solicitud de emergencia, agregando que “los cruces ilegales diarios podrían duplicarse”.

Al acordar escuchar el caso, la Suprema Corte señaló que resolvería sólo la pregunta de si los estados que tratan de mantener vigente el Título 42 pueden desafiar esa medida.

La corte está muy dividida en la decisión sobre si debe seguir vigente. Los jueces Sonia Montemayor, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch y Ketanji Brown Jackson disienten.

“La actual crisis en la frontera no es una crisis de Covid y las cortes no deberían perpetuar los edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque los funcionarios electos no han podido solucionar esa otra emergencia”, escribió el juez Gorsuch.