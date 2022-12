Podrían cerrar hueco legal en 'armas fantasma' a través de regla federal

Washington.— La administración Biden está cerrando un importante resquicio legal a través de una nueva regla federal que pretende regular la venta de partes de pistolas que pueden convertirse rápidamente en armas de fuego improvisadas que no se pueden rastrear, en una agresiva expansión de medidas estrictas sobre las llamadas armas fantasma.

Este martes, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, instruyó a los vendedores que venden partes importantes para las pistolas estilo Glock —la empuñadura de la pistola y el mecanismo de disparo— y tratarlas como si fueran armas de fuego completas, que son sujetas a las regulaciones federales.

PUBLICIDAD

La medida, que fue descrita en una carta abierta a los vendedores de armas que cuentan con una licencia federal, requiere que los vendedores marquen las partes con números de serie y que los compradores se sometan a una revisión de antecedentes penales.

Los lineamientos podrían restringir severamente la venta del “80 por ciento” de mecanismos importantes de las armas que no son regulados ni rastreables y los receptores que han sido vinculados a miles de delitos, un objetivo principal del movimiento de control de armas.

Tales partes requieren una simple alteración para poder operar.

La medida, podría sobrevivir a posibles desafíos legales de los grupos que están a favor de las armas, y podría ser una de las acciones ejecutivas más significativas que el presidente Biden ha realizado para cumplir su promesa de campaña para frenar la oleada de violencia con las pistolas, un esfuerzo que fue destacado por la aprobación de un acuerdo bipartidista sobre las armas en el mes de junio.

En agosto, Biden anunció la aprobación final de una nueva regla federal sobre las armas fantasma que impuso esos requisitos para los kits, que incluyen todas las partes necesarias para ensamblar un arma de fuego que funciona en un lapso de una hora.

Sin embargo, funcionarios federales le comentaron a The New York Times a principios de este mes que los encargados del ATF han hecho poco para impedir que los vendedores al detalle sigan vendiendo partes importantes de las armas que no están terminadas y no están reguladas, además de los kits.

Los oficiales del ATF dijeron que simplemente han estado sopesando varios enfoques legales antes de emitir sus lineamientos sobre las pistolas.