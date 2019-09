Advierte exprocurador sobre procesar a Trump tras abandonar presidencia

Washington.- El exprocurador general Eric Holder pronosticó que el presidente Donald Trump podría ser procesado después de su presidencia si primero enfrenta el procesamiento de destitución durante su mandato --- aunque advirtió de los posibles riesgos para el país.

Los comentarios del procurador general de la Era de Obama ocurren en un momento en que los que están a favor de la destitución recibieron con agrado la votación que hizo este jueves el Comité Judicial para formalizar las reglas de su investigación, aunque la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, evitó etiquetar la indagatoria del Comité como una investigación sobre la destitución.

David Axelrod de CNN le preguntó a Holder si podría haber un costo para el país el procesar a Trump después que acabe su mandato en ausencia de los procedimientos de destitución, citando el hecho de que el ex presidente Gerald Ford optó por perdonar a su predecesor Richard Nixon.

“Sí, existe un posible costo para el país al enjuiciar a un ex presidente, y eso tendrá que tomarse en cuenta para llegar a una decisión, y ésa la tendrá que tomar el próximo procurador general”, dijo Holder.

“Yo creo que todos entendemos lo que un juicio contra un ex presidente podría afectar al país” y reconoció que probablemente la decisión de Ford pudo haberle costado la elección en 1976.

“Pero reflexionando sobre lo que hizo, creo que fue lo correcto”.