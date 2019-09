Niega Giuliani haber pedido a Ucrania investigar a Biden, luego lo admite

Washington.- El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, negó el jueves haber pedido a Ucrania que investigara a Joe Biden momentos antes de admitir que había hecho exactamente eso, informó CNN.

Los comentarios de Giuliani tuvieron lugar durante una acalorada discusión en el programa de CNN “Cuomo Prime Time” cuando Chris Cuomo presionó al exalcalde de Nueva York sobre las conversaciones que había tenido con un funcionario ucraniano sobre el posible papel de Biden en el despido de un fiscal que investigó al hijo del exvicepresidente, Hunter. Giuliani ha dicho en repetidas ocasiones que tal evento fue un escándalo, incluso cuando otros gobiernos occidentales también pidieron el despido de dicho fiscal y no hay evidencia que indique que las acciones de Biden fueran inapropiadas. El fiscal en cuestión fue reemplazado por Yuriy Lutsenko, quien luego abandonaría una investigación en torno a una compañía en la que estaba involucrado Hunter Biden.

“¿Le pedió usted a Ucrania que investigara a Joe Biden?” Cuomo le preguntó a Giuliani.

“No, en realidad no lo hice. Le pedí a Ucrania que investigara las acusaciones de que hubo interferencia en la elección del 2016 por parte de los ucranianos en beneficio de Hillary Clinton, para lo cual ya hay un fallo judicial”, respondió Giuliani.

“¿Nunca preguntó nada sobre Hunter Biden? ¿Nunca preguntó sobre Joe Biden y su papel con el fiscal?” Cuomo preguntó.

“Lo único que pregunté sobre Joe Biden fue que se debía llegar al fondo de cómo fue que Lutsenko, quien fue nombrado como el nuevo fiscal, desestimó el caso”, dijo Giuliani.

“¿Entonces sí le pedió a Ucrania que investigara a Joe Biden?” Presionó Cuomo.

“Por supuesto que sí”, dijo Giuliani.

Cuando se le preguntó sobre su respuesta contradictoria, Giuliani dijo que “no pidió” que Biden fuera investigado específicamente, sino que le pidió a Ucrania “que investigara las acusaciones relacionadas con mi cliente, que tangencialmente involucraban a Joe Biden en un esquema de soborno masivo”.

Los comentarios de Giuliani surgieron el mismo día en el que The Washington Post y The New York Times informaran que una reciente denuncia de irregularidades sostenía que Trump le había hecho una "promesa" a un líder extranjero, y que tal asunto involucraba a Ucrania.

Tal como informó CNN anteriormente, la denuncia dio pie a un enfrentamiento entre el Congreso y el director interino de Inteligencia Nacional Joseph Maguire, quien se ha negado a entregar la queja al Comité de Inteligencia de la Cámara.