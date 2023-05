Migrantes buscaban asilo y encontraron hostilidad

Nueva York.- Antes de salir de Mauritania, una nación de África Occidental en donde nació, Mohamed pensó que Nueva York era un lugar de “brazos abiertos”, un refugio para los inmigrantes que huyen de circunstancias difíciles.

Ahora que está aquí, solicitando asilo político después de haber huido de un gobierno que tenía miedo que lo matara, no se siente bienvenido.

Este hombre de 19 años se ha convertido en una pieza más en un enfrentamiento que está escalando entre la Ciudad de Nueva York y las comunidades suburbanas, que están utilizando demandas, órdenes de emergencia y presión política para mantener a gente como él fuera de esa ciudad.

Mohamed es uno de 400 migrantes internacionales que hay en la ciudad y que fueron albergados en pequeños hoteles en otras partes del estado en este mes para aliviar la presión en el sistema de albergues para personas sin hogar que está desbordado.

Algunos de los que buscan asilo y han sido reubicados dicen que ahora lamentan haber salido de la Ciudad de Nueva York, citando la falta de oportunidades de trabajo y recursos para continuar con sus casos de asilo, así como también una recepción hostil.

“Está mejor en la Ciudad de Nueva York, allí nadie te insulta ni te dice “vete a tu país””, comentó Mohamed.

The Associated Press no publicó el nombre completo de Mohamed porque así lo solicitó para proteger la seguridad de su familia en Mauritania, su país de origen.

Mohamed comentó que se unió a un grupo de jóvenes para denunciar la corrupción del gobierno y los abusos de derechos humanos, incluyendo alegatos de esclavitud.

Días después, dijo que un grupo de hombres lo subieron a un auto desconocido, y lo llevaron a un cuarto secreto y lo golpearon durante dos días.

Después de una travesía por la frontera entre Estados Unidos y México, llegó a un albergue en la Ciudad de Nueva York, que dijo era aterrador y sobresaturado.

En un albergue de Brooklyn, que era un cuarto con 40 camas, alguien le robó sus pocas pertenencias mientras dormía.

Así que, cuando unos trabajadores le ofrecieron reubicarlo a principios de este mes, prometiéndole más espacio y oportunidades de trabajo, Mohamed aceptó.

Sin embargo, funcionarios republicanos del condado han acusado al municipio de transferirles sus problemas a sus vecinos, y han insinuado que los recién llegados representan un peligro.

“Es como un desierto, aquí no hay nada para nosotros”, se lamentó Mohamed, quien estudio Derecho y él solo aprendió inglés en Mauritania.