Marcan negacionistas de las elecciones la política de Arizona

Nueva York.- Hace dos años, un grupo de negacionistas electorales se presentó a las elecciones en Arizona, con la campaña de Kari Lake para gobernadora a la cabeza. Cuando muchos de ellos perdieron, pareció un reproche convincente a los republicanos empapados de teorías de la conspiración que querían controlar los resortes del poder electoral en 2024.

Resultó, sin embargo, que la pequeña cuestión de perder no iba a mantener a los negacionistas electorales fuera de los focos, ni alejados de papeles clave en el Partido Republicano de Arizona y más allá.

Y parece que tampoco lo hará una acusación.

La semana pasada, el fiscal general demócrata de Arizona acusó a 17 personas de cargos que incluyen conspiración, fraude y falsificación, alegando que hicieron esfuerzos para anular la estrecha derrota del ex presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 que equivalían a un delito. Once de las personas acusadas emitieron votos electorales falsos en apoyo de Trump.

Los acusados que acapararon más atención son los que estaban más cerca de Trump en ese momento, como el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y Boris Epshteyn, que es uno de los asesores legales de Trump. (Aunque sus nombres fueron redactados en el acta de acusación, las descripciones detalladas contenidas en los documentos de acusación hicieron fácil saber quiénes son).

Pero la trayectoria de algunos de los 11 acusados locales y de perfil más bajo es aún más reveladora. Su historia muestra cómo los republicanos que trataron de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 siguen enfrentándose a pocas consecuencias políticas, y lo profundamente que su filosofía está entretejida en la política de 2024 en Arizona y en otros lugares.

"El partido no sólo no ha creado ninguna distancia, sino que ha seguido abrazando a la fuerza" a los negacionistas de las elecciones, dijo Barrett Marson, un estratega republicano en Phoenix.

Dónde están ahora los falsos electores

Uno de esos acusados, el senador estatal Jake Hoffman, fue elegido el sábado como uno de los dos miembros del comité nacional del estado. Eso le convertirá en miembro del Comité Nacional Republicano, en representación de Arizona, con poder para ayudar a dar forma a la dirección del partido.

"Estamos tratando de apoderarnos del Partido Republicano. Con nosotros me refiero a pro-Trump, America First, grass roots, ultra... llámanos como quieras", dijo R.C. Maxwell, miembro del comité estatal republicano que apoyaba a Hoffman, a The Arizona Republic antes de la votación. (Hoffman dijo en un post en X que era "inocente de cualquier delito").

Otro, Tyler Bowyer, es un alto cargo de Turning Point USA, el influyente grupo conservador con estrechos vínculos con el partido estatal. Mi colega Nick Corasaniti escribió recientemente sobre el papel de Bowyer en un esfuerzo por animar a los republicanos a votar anticipadamente en noviembre. (Cuando se le pidió un comentario, un portavoz de Turning Point me remitió a un post en X del fundador de Turning Point, Charlie Kirk, que decía que Bowyer y los demás acusados no habían hecho nada malo).

Un tercer acusado, el senador estatal Anthony Kern, que fue fotografiado fuera del Capitolio el 6 de enero de 2021 -el día en que los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio- fue elegido durante el fin de semana delegado de Arizona en la Convención Nacional Republicana de este verano. También se presenta como candidato al Congreso por el Octavo Distrito de Arizona en unas primarias repletas de negacionistas electorales. (En un comunicado, dijo que "cuando el presidente Trump pidió mi ayuda, respondí", y sugirió que las acusaciones tenían motivaciones políticas).

Y más allá de los falsos electores, uno de los acusados cuyo nombre está redactado es la personalidad de cable de derechas y abogada Christina Bobb. Bobb, que promovió las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral en 2020, es la asesora principal del programa de "integridad electoral" del CNR. El comité dice que sus esfuerzos involucrarán a más de 100 mil voluntarios y abogados desplegados en todos los estados indecisos. (Ella no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios).

La clase negacionista de las elecciones de 2022 lo intenta de nuevo

Los negacionistas electorales directamente implicados en la trama de 2020 no son los únicos que desempeñan papeles importantes en los partidos estatales y nacionales. El Partido Republicano de Arizona está presidido por Gina Swoboda, una activista del partido cuya organización sin fines de lucro ha hecho afirmaciones sin fundamento de que encontró irregularidades en las listas de votantes en todo el país.

Y los negacionistas siguen presentándose a las elecciones. Lake cuenta con el pleno apoyo de los principales republicanos nacionales en su carrera hacia el Senado. En un intento por ganarse a los votantes moderados del estado, en ocasiones ha rebajado su retórica negacionista, a pesar de que sigue cuestionando su derrota en las elecciones a gobernador de 2022. También afirma falsamente que los demócratas planean inclinar la balanza este año apoyándose en los votos de los inmigrantes indocumentados.

Dos candidatos que utilizaron una oleada de retórica negacionista en sus carreras de mitad de mandato de 2022 - Blake Masters, para el Senado de EU, Abe Hamadeh, para fiscal general - se han unido a Kern en las primarias para el Octavo Distrito del Congreso. Y Mark Finchem, cuya candidatura a Secretario de Estado en 2022 alarmó profundamente a los expertos en democracia por la profundidad de sus afirmaciones negacionistas, vuelve a presentarse al Senado estatal.

Hacia dónde va

El regreso de tantos candidatos y de una filosofía de partido que fue rechazada por los votantes es una buena noticia para los demócratas, que han podido ganar terreno en el estado a medida que el Partido Republicano se alejaba de sus raíces moderadas.

"El Partido Republicano es el regalo que sigue dando", dijo la ex gobernadora demócrata Janet Napolitano a mis colegas Jack Healy, Kellen Browning y Michael Wines durante el fin de semana. "Están realmente controlados por la extrema derecha y los negacionistas electorales - y vaya si eso ayudó en 2022, y sospecho que va a ayudar este otoño también".

Pero a los estudiosos de la democracia y el derecho constitucional les preocupa que los individuos que trataron de ayudar a Trump a anular los resultados de las elecciones de 2020 puedan estar dispuestos a hacerlo de nuevo.

"Nuestra cultura política no puede soportar demasiado de este negacionismo electoral a largo plazo", dijo Edward Foley, profesor de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Ohio. "Si Trump pierde limpiamente pero no acepta su derrota esta vez, es una cuestión de cómo se van a comportar todos estos otros actores".

Es sorprendente que los republicanos de Arizona que se han enfrentado a consecuencias políticas por el caos de 2020 no sean en su mayoría los que firmaron el esquema de electores falsos, presionaron a los funcionarios electorales locales para anular los resultados o se hicieron eco de falsas afirmaciones sobre unas elecciones amañadas.

En cambio, son los que se negaron a ayudar a ese esfuerzo, como el ex presidente de la Cámara de Arizona, Rusty Bowers, que perdió sus primarias de 2022 para un escaño en el Senado estatal frente a un candidato respaldado por Trump.

Cómo suena ahora un mitin de Trump: Menos 'nosotros' y más 'ellos'

Mi colega Charles Homans lleva años acudiendo a los mítines de Trump, y ha escrito un artículo de profunda observación sobre lo que ha cambiado desde que Trump se convirtió en candidato. Le pedí que resumiera sus principales conclusiones, aunque no puedo dejar de recomendarles que lean -y escuchen- el artículo completo.

La retórica de Trump en la campaña de 2024 ha aumentado con respecto a sus discursos anteriores. En los primeros meses de campaña activa el año pasado, el ex presidente dijo a sus seguidores: "Yo soy vuestra retribución". Más tarde, prometió "erradicar a los comunistas, los marxistas, los fascistas y los matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país", y advirtió de que la amenaza más grave a la que se enfrenta Estados Unidos es la "amenaza desde dentro". Incluso para un ex presidente que siempre ha puesto a prueba los límites en sus discursos, esto supone un paso más allá de lo que ha dicho antes.

"Así es como hacen campaña los fascistas". Eso es lo que Federico Finchelstein, presidente del departamento de Historia de la New School for Social Research, dijo de los recientes discursos de Trump. Finchelstein se encuentra entre los estudiosos del autoritarismo que sostienen que Trump ha ido más allá de la política populista de su presidencia hacia lo que él llama "aspirante al fascismo." En parte, esto se debe a sus esfuerzos por mantenerse en el poder el 6 de enero, pero sus discursos también han adoptado tropos claramente asociados con el fascismo, como declarar que sus rivales son "alimañas" y acusar a los migrantes de "envenenar la sangre" de Estados Unidos.

Las afirmaciones de Trump sobre los inmigrantes también se han vuelto más conspirativas. La amenaza de delitos violentos por parte de los migrantes ha sido un pilar de la política de Trump desde los primeros momentos de su candidatura en 2016. Pero mientras que antes enmarcaba la inmigración ilegal como prueba de la incompetencia demócrata, ahora afirma -sin pruebas- que forma parte de un complot demócrata. En discursos recientes, ha acusado al presidente Biden de perpetrar una "conspiración para derrocar a los Estados Unidos de América" en la frontera, permitiendo deliberadamente la entrada de inmigrantes indocumentados para "colapsar el sistema estadounidense, anular la voluntad de los votantes estadounidenses reales y establecer una nueva base de poder que les dé el control durante generaciones."

Dónde estará R.F.K. Jr. en la papeleta

En unas elecciones reñidas, como podría ser la carrera presidencial, cada voto cuenta. Por eso es tan importante a quién puede votar la gente.

Mi colega Rebecca Davis O'Brien analizó en profundidad el intento del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. de aparecer en las papeletas electorales de todo el país, un agresivo esfuerzo basado en una falange de agentes pagados que ya ha suscitado algunas acusaciones de impropiedad. Con al menos tres estados en su haber -incluido el disputado Michigan-, está apuntando sus miras a otros estados estrechamente divididos como Nevada, Carolina del Norte y New Hampshire.