Busca Boeing emitir 8 mil mdd tras pérdida y rebaja de nota

Nueva York.- Boeing Co está buscando emitir alrededor de 8 mil millones de dólares de deuda en hasta seis partes, su primera venta de bonos desde que el fabricante de aviones informó una pérdida trimestral y 3 mil 900 millones de dólares en efectivo quemado, y de que Moody's Ratings recortó la calificación crediticia de la compañía a un nivel superior al de basura, de acuerdo con información publicada por la compañía de asesoría financiera Bloomberg.

La empresa busca vender deuda con vencimientos que oscilan entre tres y 40 años, según una persona con conocimiento del tema, que no está autorizada a hablar públicamente.

La porción a 40 años puede rendir alrededor de 2.65 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar sobre el tema.

El acuerdo podría rondar los 8 mil millones de dólares, según otra persona, aunque el tamaño final no se fijará hasta más tarde este lunes.

Los posibles rangos de precios que se están discutiendo para la nueva oferta sugieren que algunos de los bonos podrían venderse con rendimientos más acordes con los bonos basura que con los títulos de grado de inversión, pero las primas de riesgo de los títulos podrían reducirse antes de que se finalice el precio.

La prima de riesgo promedio de un bono con calificación BB es de alrededor de 1.83 puntos porcentuales, según los índices de Bloomberg. El índice BB vence en promedio en aproximadamente 5.1 años, mientras que cuatro de las seis partes de los bonos que la compañía busca vender el lunes tienen vencimientos más largos.

Bill Zox, gestor de cartera de Brandywine Global Investment Management, dijo que espera que el acuerdo tenga una cálida recepción por parte de los inversores, "lo que puede decir más sobre la fuerte demanda de nuevas emisiones que sobre las perspectivas de crédito de Boeing".

Moody's también tiene la perspectiva de la compañía en negativa, y las tres calificadoras ahora tienen a Boeing en un escalón por encima del alto rendimiento.

El director financiero de Boeing, Brian West, dijo la semana pasada durante una conferencia telefónica que tiene la intención de proteger la calificación de grado de inversión de la compañía y que la compañía todavía tiene acceso a 10 mil millones de dólares en líneas de crédito sin explotar. Añadió que Boeing está monitoreando su acceso al efectivo y cree que todavía tiene un "acceso significativo al mercado" si necesita complementar la liquidez.

Citigroup Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co están gestionando el acuerdo de bonos, dijo la persona. Citi, BofA y Wells Fargo declinaron hacer comentarios, mientras que JPMorgan no respondió a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de Boeing declinó hacer comentarios y refirió a Bloomberg a los comentarios de su director financiero en la reciente conferencia telefónica sobre resultados. West dijo que Boeing está comprometida a gestionar su balance de manera "prudente" con el objetivo de priorizar su calificación de grado de inversión.

Boeing tiene las herramientas para defender su estatus de grado de inversión y las perspectivas negativas de los proveedores de calificaciones le dan a la compañía al menos 12 meses de pista para mostrar avances en la normalización de las operaciones y avanzar hacia el límite de producción de la FAA, escribió en un comunicado Matthew Geudtner, analista de Bloomberg Intelligence.

Con información de Bloomberg.