Intentó Trump usar electores falsos para revertir su derrota electoral

Washington.- Correos electrónicos no revelados anteriormente, brindan una mirada interna a los esfuerzos cada vez más desesperados, y a menudo descuidados, de los asesores del presidente Donald J. Trump para revertir su derrota electoral en las semanas previas al ataque del 6 de enero, incluidos los reconocimientos de que un elemento clave de su plan era de dudosa legalidad y estuvo a la altura de ser llamado "falso".

Las docenas de correos electrónicos entre personas conectadas con la campaña de Trump, asesores externos y socios cercanos, muestran un enfoque particular en reunir listas de personas que afirmarían, sin fundamento, ser electores del Colegio Electoral en su nombre en estados clave que él había perdido.

En correos electrónicos revisados por The New York Times y autenticados por personas que habían trabajado con la campaña de Trump en ese momento, un abogado involucrado en las discusiones usó repetidamente la palabra "falso" para referirse a los llamados electores, que tenían la intención de proporcionar al vicepresidente Mike Pence y a los aliados de Trump en el Congreso una justificación para descarrilar el proceso del Congreso de certificación. Y los abogados que trabajaron en la propuesta dejaron en claro que sabían que los electores proTrump que estaban presentando podrían no resistir el escrutinio legal.

"Simplemente estaríamos enviando votos electorales 'falsos' a Pence para que 'alguien' en el Congreso pueda presentar una objeción cuando comience a contar los votos y comience a argumentar que los votos 'falsos' deben contarse", escribió Jack Wilenchik, un abogado de Phoenix que ayudó a organizar a los electores proTrump en Arizona, en un correo electrónico del 8 de diciembre de 2020 a Boris Epshteyn, asesor estratégico de la campaña de Trump.

En un correo electrónico de seguimiento, Wilenchik escribió que "votos 'alternativos' es probablemente un término mejor que votos 'falsos'", agregando un emoji de cara sonriente.

Los correos electrónicos brindan nuevos detalles sobre cómo un ala de la campaña de Trump trabajó con abogados y asesores externos para organizar el plan electoral y buscar una variedad de otras opciones, a menudo sin pensar en su practicidad.