Impide ley de Kentucky facilitar aborto

Washington— La Suprema Corte de Estados Unidos decidió no modificar la cláusula en la ley de Kentucky que obliga a las mujeres a ver y escuchar su ultrasonido antes de abortar, informó la cadena de noticias CNN.

En caso de decidir no ver su ultrasonido, las pacientes deben escuchar al doctor describir el procedimiento, si es que éste lo considera necesario.

La Suprema Corte aseguró que esta exigencia forma parte del procedimiento que las mujeres que deciden abortar firman, y que prohibir estas acciones limitaría la libertad de expresión del personal médico .

El grupo que solicitó la revisión de la ley aseguró que esta práctica genera estrés en las pacientes y las orilla a dudar de su decisión.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en inglés) concluyó que esta parte del procedimiento no tiene ningún propósito médico y se limita a generar presión en las pacientes; aunque la Corte indique que no es inconstitucional, se trata de una cláusula contraria a la ética.

La Suprema Corte decidió rechazar las modificaciones sin hacer cambios o comentarios a esta cláusula de la ley, lo que se atribuye a los nuevos miembros, conocidos por su conservadurismo.

El Instituto Guttmacher aseguró que en lo que va del 2019 al menos 60 cláusulas sobre aborto han sido enviadas a la Suprema Corte, las cuales fueron bloqueadas sin consideraciones.

Estas cláusulas, estipuladas sobre todo en Estados con tradición conservadora, desalientan a las mujeres de abortar, informó el mismo instituto, ya que entre 2014 y 2017 ha decaído el número de mujeres que toman esta decisión.