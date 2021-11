Impide juez que en Chicago se ejerza el mandato para vacunar a policías

Associated Press | Fraternal Order of Police Lodge 7 members and their supporters protest against COVID-19 vaccine mandates outside City Hall before a Chicago City Council meeting, Monday

Chicago— Un juez de Chicago impidió que el ayuntamiento aplicara el mandato de vacunación emitido el 31 de diciembre para inocular a sus oficiales de Policía, hasta que el asunto sea solucionado a través del arbitraje. El fallo fue un golpe para la alcalde Lori Lightfoot y una victoria para el sindicato de policías que están inmersos en una batalla cada vez más aguda con el ayuntamiento sobre esa regla. El juez Raymond W. Mitchell de la Corte de Circuito del Condado Cook, comentó que los empleados sindicalizados y los oficiales de policía tenían el derecho de presentar sus objeciones al mandato y ser escuchados por un árbitro antes de que el requisito entre en vigor. Si un árbitro decide en contra del ayuntamiento después que el mandato de vacunación haya sido aplicado, escribió el juez, los oficiales tendrán pocos recursos y tendrán que ser vacunados bajo coacción. En todo el país, los sindicatos de policías han luchado contra el requisito para que sus integrantes sean vacunados, en algunas ocasiones dando lugar al temor de que haya renuncias masivas, como sucedió en el Condado Los Ángeles en California, en donde el sheriff advirtió de un posible éxodo. La oposición al mandato de vacunación ha ocurrido aun cuando casi 500 oficiales estadounidenses que aplican la ley han muerto de Covid-19 relacionado con su trabajo desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a la Página Memorial de Oficiales Caídos --- muchos más que los que han muerto por causas relacionadas con su trabajo en los dos últimos años.