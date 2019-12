Hombre que ofrecía ayuda a victimas de tráfico sexual prostituía a adolescentes

Fue una calurosa noche de mediados de agosto en el condado de Broward, Florida, cuando una adicta a la heroína en recuperación se topó por primera vez con una de las reclutadoras de William Foster afuera de un club nocturno, según ella recuerda, publicó The Washington Post.

Una semana después, la adolescente conoció a Foster, de 48 años, en un club de striptease, donde le contó sobre sus problemas en su hogar “disfuncional”. Foster le dijo que debería empacar sus pertenencias y mudarse con él hasta que pudiera valerse por sí misma. Esa misma noche, ella empacó una bolsa y Foster la llevó a una de sus tres casas en el sur de Florida, diciéndole que la salvaría.

En cambio, Foster indujo a la mujer, identificada como “Víctima núm. 3”, a la servidumbre sexual como bailarina exótica y prostituta como parte de una empresa que por 15 años se dedicó a cazar adolescentes en hogares de acogida y mujeres vulnerables, según una denuncia penal presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

Ella no fue la única mujer que Foster supuestamente sedujo con la promesa de una vida segura. Los fiscales dijeron en una denuncia penal del 14 de noviembre que el hombre del sur de la Florida pagó para establecer un sitio web de una organización no lucrativa llamada Foster's Care, Inc. La cual prometía “un programa integral de restauración para víctimas del tráfico sexual” y “protección en asociación con la Policía y el FBI”.

Pero en realidad, según los oficiales de la Policía dicen, Foster, quien enfrenta cargos de tráfico sexual, ofrecía autos deportivos y ropa de diseñador de lujo a las mujeres mientras retenía el dinero que ganaban realizando trabajos sexuales bajo su control. Ahora, dos de las mujeres que trabajaron con él también enfrentan cargos por su papel en la operación.