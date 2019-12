Gemelas de 4 años escalan 30 metros para pedir ayuda tras accidente fatal

Washington.- Un Nissan Sentra 2017 plateado se desvió de una carretera en la zona rural del estado de Washington el viernes por la noche, el autó cayó por un empinado barranco, chocó con varios árboles y luego se detuvo. El conductor, Corey Simmons, de 47 años, estaba inconsciente, dijo la policía.

Sus hijas, las gemelas de 4 años Rosaline y Aurora Crider, quienes iban aseguradas en asientos en la parte trasera del automóvil, lo revisaron, pero Simmons ya había muerto, según la Policía. Luego las niñas lograron zafarse de sus asientos y gatear por una ventana rota en la parte trasera del vehículo. Descalzas, treparon unos 100 pies (30.5 metros) por un barranco hasta la carretera.

Ahí, las niñas se pararon al lado del camino Bob Galberath Road, una carretera de dos carriles en Whidbey Island, donde, según la Policía, una mujer que pasaba por allí las vio y se detuvo.

"No dejaban de decir: ‘Mi papá, mi papá’”, dijo la agente Heather Axtman de la Patrulla Estatal de Washington. La mujer, quien no quiso que su nombre fuera revelado por la Policía, buscó el vehículo en el que podrían haber estado las niñas. Al no lograr verlo, llamó al 911.

Los agentes estatales llamaron heroicas a las gemelas por su habilidad para sobrevivir.

“La mayoría de los niños tienen miedo a la oscuridad, y estaba completamente oscuro, y no estaba bien iluminado”, dijo la agente Axtman. “Fueron capaces”, dijo, “de superar los miedos básicos que todos los niños pequeños tienen para salir ellas mismas libradas de esto y pedir ayuda”.

El accidente sigue bajo investigación. Las autoridades dijeron que no estaba claro por qué el automóvil de Simmons se desvió hacia la derecha de la carretera. “No sabemos si tuvo una emergencia médica o si se quedó dormido al volante o si un animal saltó frente al auto”, dijo la agente Axtman.