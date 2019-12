Absuelven a hombre que ofreció 500 dólares por matar a un agente de ICE

Boston.- En julio del 2018, en medio de protestas generalizadas por las políticas de inmigración del gobierno federal, Brandon Ziobrowksi recurrió a Twitter para expresar su frustración.

“Estoy en la ruina, pero, literalmente, le daré 500 dólares a cualquiera que mate a un agente de ICE”, escribió, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “En serio, ¿quién más puede comprometerse a participar? Hagamos que esto funcione”.

El abogado de Ziobrowski luego descartó el comentario como una hipérbole cómica. Pero los agentes federales tomaron el tuit como una amenaza en serio, categorizándolo como una solicitud para cometer “asesinato por contrato”.

El viernes, un jurado federal en Boston se puso del lado del hombre de 35 años y lo absolvió por el cargo de utilizar el comercio interestatal y extranjero para transmitir una amenaza con el fin de herir a otra persona. Las amenazas no se consideran un discurso protegido por la Primera Enmienda, pero el equipo legal de Ziobrowski argumentó con éxito que su tuit del 2 de julio del 2018 no cruzó esa línea. Y en las presentaciones judiciales, afirmaron que su retórica no era tan diferente de la del presidente Trump.

De ser condenado, Ziobrowski habría enfrentado hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.