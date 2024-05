Hacen malabares entre cierre de ciclo y represión

Los moretones todavía estaban frescos en las piernas de Anne-Marie Jardine cuando hizo la presentación final de su clase de derechos civiles la semana pasada.

Al final de su trabajo final de investigación, escribió un descargo de responsabilidad: "Esto es lo mejor que puedo hacer en este momento".

Jardine, estudiante de último año en la Universidad de Texas en Austin, todavía se está recuperando de múltiples heridas después de que la policía la arrastrara por el cabello para detenerla la semana pasada durante la primera represión policial contra las manifestaciones pro palestinas en el campus. Estos son los últimos días que pasará en la escuela. Pero ella no tiene la capacidad para terminar fuerte.

“No puedo escribir. Estaba intentando pedir comida el viernes. No pude leer el menú”, dijo Jardine. “Fue tan extraño. Estaba mirando las palabras pero mi cabeza estaba en todas partes”.

Jardine, que estudia relaciones internacionales en Medio Oriente, subirá al escenario en su ceremonia de graduación la próxima semana. Al menos eso espera.

Los estudiantes que fueron arrestados durante las caóticas protestas están esperando saber si enfrentarán la disciplina del campus. Los líderes del Sistema de la Universidad de Texas han prometido asegurarse de que los estudiantes que violaron las políticas del campus sean castigados. Jardine está aterrorizada de que la escuela pueda retenerle su título.

“No hemos oído nada. Y tenemos mucho miedo”, dijo Jardine, quien formó parte de la promoción de secundaria de 2020 que se graduó en medio de la pandemia de COVID-19. “No me gradué entonces. Y si no me gradúo ahora, me volveré loco”.

Según funcionarios de la universidad, la mayoría de las 136 personas arrestadas durante las protestas no estaban afiliadas a UT-Austin. Para los estudiantes que fueron arrestados –y para sus amigos cercanos– hacer malabarismos con las consecuencias de las manifestaciones y sus responsabilidades escolares ha sido un acto de equilibrio difícil.

Los estudiantes llevaron sus notas de estudio al jardín sur de la escuela cuando ocuparon ese espacio, y a la cárcel del condado de Travis mientras esperaban que sus amigos fueran liberados. Para muchos, las heridas y los recuerdos violentos de las manifestaciones han dañado su relación con la escuela y han afectado su capacidad para desempeñarse bien en las clases. También temen que su participación en las protestas perjudique sus planes académicos y sus posibilidades de conseguir empleo.

Equilibrando los exámenes finales y la vida estudiantil

Una división en el campus quedó clara en el jardín sur de la universidad en los días posteriores a que los agentes desplegaron gas pimienta y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes que habían instalado un campamento en los terrenos de la escuela el lunes.

Al pie del césped, estudiantes con estolas naranjas y vestidos blancos posaron para fotografías, ajustándose el cabello después de cada toma descartada. Otros se apiñaban en grupos de estudio en aulas vacías, garabateando notas en hojas de referencia. De los 40 mil estudiantes en el campus, muchos han ignorado los cánticos de protesta al concluir el año escolar.

Pero mientras la vida estudiantil transcurre con normalidad para algunos, los manifestantes estudiantiles como Jardine se han aferrado con fuerza en las últimas dos semanas a sus demandas de que la universidad se deshaga de los fabricantes que suministran armas a Israel en sus ataques a Gaza. El césped ha estado lleno de estudiantes que terminan sus tareas finales mientras sus compañeros pintaban carteles de “Palestina libre”.

Lo mismo sucedió afuera de la cárcel del condado de Travis, donde los estudiantes repasaban sus tareas pendientes en sus computadoras portátiles. Un estudiante estudió minuciosamente una imagen de fórmulas trigonométricas en su teléfono mientras se preparaba para un examen.

El martes, Hansa Sreemanthula miró fijamente una presentación azul brillante en su computadora portátil para prepararse para una de las últimas reuniones de su club de emprendimiento este año. Durante la mayor parte del día, la estudiante de segundo año de UT-Austin había estado viajando de ida y vuelta entre el campus y la cárcel, donde esperaba que liberaran a su compañera de cuarto, quien fue arrestada el lunes.

Sreemanthula y una amiga habían comprado comida de Raising Cane para que su compañera de cuarto la comiera cuando ella saliera. Pero pasaron las horas y la comida se enfrió.

Sreemanthula, que estudia información de gestión, le pidió a su profesor una extensión de un examen para poder esperar a su compañera de cuarto, pero nunca recibió respuesta. Sus otras amigas faltaron al baile para asistir a un club de espíritu espiritual porque no les parecía bien ir después de los arrestos.

Algunos estudiantes que pasaron la noche en la cárcel tuvieron que volver a ocuparse de preocupaciones escolares apremiantes una vez que salieron. Mia Cisco, que estuvo entre las primeras manifestantes arrestadas durante la protesta de la semana pasada, corrió a casa para ducharse y cambiarse para clase después de ser liberada. Regresó al campus en una hora y media.

Para estudiantes como ella, los terrenos del campus ahora guardan crudos recuerdos de agentes de policía atacándolos con caballos, empujándolos con porras negras y lanzando gas pimienta y explosivos aturdidores.

"Es un trauma que tengo que tomarme tiempo y espacio para procesar, pero es muy difícil durante los exámenes finales considerando que no se puede evitar el lugar del trauma", dijo Cisco. "¿Cuánto estoy dispuesto a reactivarme para obtener A?"

La vida después de las protestas y la graduación.

Citlalli Soto-Ferate está a semanas de obtener su doble título en salud y sociedad, y raza, indigeneidad y migración. Al estudiante de último año de UT-Austin le gustaría utilizar su título para trabajar en salud pública para la ciudad.

Había logrado algunos avances con contactos en una feria de empleo a la que se suponía debía enviar un correo electrónico. Pero la arrestaron en la primera represión policial antes de que tuviera la oportunidad de acercarse.

Está tratando de restablecer el contacto con esos posibles empleadores, pero concretar planes después de la universidad ahora parece trivial en comparación con la violencia constante a 7.000 millas de distancia en Gaza, dijo.

“Todo se siente como si estuviera flotando en este momento”, dijo Soto-Ferate, quien estaba esperando que los manifestantes fueran liberados de la cárcel el martes y tenía una keffiyeh palestina blanca y negra atada a su cintura.

Los graduados de último año involucrados en protestas como Soto-Ferate también están esperando noticias de la universidad sobre posibles medidas disciplinarias en su contra, que podrían ir desde una advertencia hasta la expulsión.

Para Jardine, sus planes después de graduarse se verían alterados si su participación en las protestas le impidiera obtener su título. Se dirigía al programa de maestría en asuntos globales de la Universidad de Nueva York, pero no podría inscribirse sin su diploma universitario.

Dejó en suspenso su búsqueda de vivienda en Nueva York hasta saber si la universidad tomará medidas disciplinarias contra ella.

Jardine dijo que su oreja izquierda se entumece de ira cuando piensa en cómo su participación en una causa en la que cree podría impedirle terminar la escuela.

“¿Qué quieres decir con que no sabes si puedo obtener mi diploma, mi título en el que he pasado cuatro años?” ella dijo.

Jardine planeaba celebrar su graduación con una comida al aire libre en el patio trasero. Se había imaginado pidiendo comida mexicana y recibiendo un pastel estilo vintage de naranja quemada con ribetes con volantes.

“Ya no quiero ese maldito pastel. Voy a cambiar los colores”, dijo.