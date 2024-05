Acusa EU a político texano por soborno de banco mexicano

Washington.- El representante demócrata de Texas Henry Cuellar y su esposa fueron acusados de conspiración y soborno y puestos bajo custodia el viernes en relación con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los vínculos de la pareja con la ex república soviética de Azerbaiyán.

De 2014 a 2021, Cuéllar, de 68 años, y su esposa aceptaron casi 600 mil dólares en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México, y a cambio, Cuéllar accedió a promover los intereses del país y del banco en Estados Unidos, según la acusación.

Entre otras cosas, Cuéllar aceptó influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en la Cámara de Representantes de EU, según la acusación.

Según el Departamento de Justicia, la pareja se entregó a las autoridades el viernes y fue detenida. Comparecieron por primera vez ante un juez federal de Houston y fueron puestos en libertad bajo fianza de 100 mil dólares cada uno, según el Departamento de Justicia.

El congresista de larga data emitió un comunicado el viernes diciendo que él y su esposa, Imelda Cuellar, de 67 años, "son inocentes de estas acusaciones."

"Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas", dijo Cuellar. "Antes de tomar medidas, busqué proactivamente el asesoramiento jurídico de la Comisión de Ética de la Cámara, que me dio más de una opinión por escrito, junto con una opinión adicional de un bufete de abogados nacional.

"Además, solicitamos una reunión con los fiscales de Washington D.C. para explicarles los hechos y se negaron a discutir el caso con nosotros o a escuchar nuestra versión".

Ni Cuéllar ni su abogado respondieron inmediatamente a las llamadas en busca de comentarios sobre el asunto.

Además de soborno y conspiración, la pareja se enfrenta a cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico, actuación como agentes de mandantes extranjeros y blanqueo de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta varias décadas de prisión y a la confiscación de cualquier bien relacionado con los ingresos de la presunta trama.

Los pagos a la pareja se realizaron inicialmente a través de una empresa fantasma con sede en Texas propiedad de Imelda Cuellar y dos de los hijos de la pareja, según la acusación. Esa empresa recibía pagos de la compañía energética de Azerbaiyán por valor de 25.000 dólares al mes en virtud de un "contrato ficticio", supuestamente a cambio de servicios de consultoría y asesoramiento estratégico no especificados.

"En realidad, el contrato era una farsa utilizada para disfrazar y legitimar el acuerdo corrupto entre Henry Cuellar y el gobierno de Azerbaiyán", afirma la acusación.

Imelda Cuéllar envió una factura falsificada a la oficina de la empresa energética de Azerbaiyán en Washington, D.C., en virtud del acuerdo, declarando que su trabajo había concluido.

"De hecho, Imelda Cuellar había realizado poco o ningún trabajo legítimo en virtud del contrato", dice la acusación.

La acusación también alega que un diplomático azerbaiyano se refirió a Henry Cuellar en mensajes de texto como "el Jefe", y que un miembro del personal de Cuellar envió múltiples correos electrónicos a funcionarios del Departamento de Estado presionándoles para que renovaran un pasaporte estadounidense a la hija de un diplomático azerbaiyano.

Cuellar fue en su día copresidente del Grupo del Congreso para Azerbaiyán.

El FBI registró la casa del congresista en la ciudad fronteriza de Laredo en 2022, y el abogado de Cuéllar en ese momento dijo que Cuéllar no era el objetivo de esa investigación. Ese registro fue parte de una investigación más amplia relacionada con Azerbaiyán que vio a agentes del FBI entregar una serie de citaciones y realizar entrevistas en Washington, D.C., y Texas, dijo previamente a The Associated Press una persona con conocimiento directo de la investigación. La persona no estaba autorizada a hablar de ello públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

Cuéllar, uno de los últimos demócratas contrarios al aborto en el Congreso, derrotó por un estrecho margen a la progresista Jessica Cisneros por menos de 300 votos en las primarias de 2022.