Exige Nuevo México más ayuda federal para megaincendio forestal

Santa Fe.- La gobernadora de Nuevo México está solicitando asistencia federal adicional para responder a los incendios forestales que arden en el norte del estado, incluido uno que es el segundo más grande en la historia del estado y que, según las autoridades, ha destruido cientos de hogares. La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo el viernes en una carta al presidente Joe Biden que Nuevo México necesita más ayuda de la que se proporciona bajo la reciente declaración de desastre del presidente. La respuesta necesaria, incluida la financiación inmediata para la remoción de escombros y "una gama completa de medidas de protección de emergencia", supera las capacidades del estado y el gobierno federal debe asumir el 100 por ciento de los costos porque una parte del incendio fue provocado por brasas arrastradas por el viento desde una quema prescrita en el Bosque Nacional Santa Fe, dijo la gobernadora. Desde entonces, ese fuego se fusionó con otro incendio y creció a 437 millas cuadradas. El fuego combinado de 5 semanas amenazó durante un tiempo a la pequeña ciudad de Las Vegas en Nuevo México antes de ser detenido en las afueras de la población la semana pasada. Los equipos de bomberos continúan trabajando para mantener el fuego alejado de múltiples comunidades rurales. Las autoridades dijeron el sábado que las condiciones climáticas aún incluían altas temperaturas y baja humedad que no ayudaban, pero que menos humo había permitido que los aviones de extinción de incendios despegaran por segundo día consecutivo para combatir las llamas. Los incendios forestales han estallado esta primavera en varios estados del oeste de los Estados Unidos, incluidos California, Colorado y Arizona. Las predicciones para el resto de la primavera no son un buen augurio para Occidente, ya que la sequía y el clima más cálido provocados por el cambio climático empeoran el peligro de incendios forestales. En todo el país, se han quemado más de 2 mil millas cuadradas (5 mil 180 kilómetros cuadrados) en lo que va del año, la mayor cantidad en este punto desde 2018, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos. En Colorado, un incendio que ardía al suroeste de Colorado Springs creció a 1.5 millas cuadradas (3.8 kilómetros cuadrados) durante la noche y está contenido en un 10 por ciento, dijeron funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Teller el sábado por la mañana. El incendio, ahora conocido como High Park Fire, estalló el jueves cerca de la antigua ciudad minera de Cripple Creek. La causa del incendio sigue siendo desconocida. Para el jueves por la noche, al menos 120 personas de 40 residencias evacuaron el área, publicó la Oficina del Sheriff del Condado de Teller en Facebook.