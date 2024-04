Está el planeta enfrascado en una lucha vs el plástico

Albany, Nueva York.- La naturaleza envuelve plátanos y naranjas en cáscaras. Pero en algunos supermercados modernos también los venden en bolsas o envueltos en plástico.

Para Judith Enck esto es la personificación del plástico inútil. El pasillo de alimentos para bebés es igualmente angustioso para ella, con sus filas y filas de frutas, verduras y carnes mezcladas en bolsas de un solo uso que han reemplazado a los frascos de vidrio.

Se recicla menos del 10% del plástico. La mayor parte es enterrada, quemada o tirada. Las tasas de reciclaje de vidrio, aluminio y cartón son mucho más altas. Y los envases de cartón o papel son biodegradables.

El tema mundial del Día de la Tierra del lunes es planeta versus plástico. La producción de plástico continúa aumentando a nivel mundial y se prevé que se triplique para 2050 si nada cambia. La mayor parte se produce a partir de combustibles fósiles y productos químicos. A medida que el mundo deja de utilizar combustibles fósiles para la electricidad y el transporte, los plásticos ofrecen un salvavidas para las empresas de petróleo y gas como mercado que puede crecer.

El movimiento ecologista del Día de la Tierra pide “el fin de los plásticos por el bien de la salud humana y planetaria”. La gente respira, come y bebe cada vez más pequeñas partículas de plástico, aunque los investigadores dicen que es necesario seguir trabajando para determinar su efecto en la salud humana. Millones de toneladas de plástico terminan en el océano cada año.

Esta semana, miles de negociadores y observadores que representan a la mayoría de las naciones del mundo se reunirán en Ottawa para elaborar un tratado que intente poner fin a los niveles de contaminación plástica, que aumentan rápidamente.

El plástico está en todas partes en la sociedad moderna. Eso es evidente cada vez que vas de compras, dijo Enck, ex administrador regional de la Agencia de Protección Ambiental que ahora dirige el grupo de defensa Beyond Plastics. Hay cosas que los compradores pueden hacer si quieren utilizar menos plástico.

En un viaje reciente a Honest Weight Food Co-op en Albany, Enck compró mantequilla de almendras y yogur en envases de vidrio. Pidió que envolvieran el pescado en papel y no en una bolsa de plástico. Se mantuvo alejada de las zanahorias en bolsas y pasó rápidamente junto a las lechugas empaquetadas en lo que ella llama “ataúdes de plástico”.

Guarda bolsas de compras reutilizables en su automóvil, una práctica común en Nueva York desde que el estado prohibió las bolsas de plástico para llevar hace varios años.

“Incluso los pequeños pasos marcan la diferencia porque los grandes supermercados se dan cuenta cuando la gente pide menos material envasado. Además, nuestros niños prestan atención. Si están comprando con nosotros y les cuentas por qué eligen el frasco de vidrio en lugar del plástico jar, es una oportunidad para la educación”, afirmó.

AP: ¿Cómo se evitan los envases y productos de plástico en el supermercado?

Les digo a todos que no vas a ser perfecto, pero haz lo mejor que puedas y concéntrate en las cosas que compras con más frecuencia. Simplemente no podía seguir comprando esas jarras de plástico de jugo de naranja. Entonces, lo que hice con el jugo fue comprar una jarra de vidrio muy bonita con tapa. Y para jugos y limonada, solo compro el concentrado congelado. Evitas el plástico por completo. Se necesita un poco de tiempo para derretirlo y agregar tres latas de agua. Pero la mayoría de la gente puede lograrlo.

AP: Muchos compradores comienzan en el pasillo de frutas y hortalizas. ¿Cuáles son algunos consejos?

Llevo bolsas de tela reutilizables porque no quiero usar esas finas bolsas de plástico. Entonces, si necesito un par de manzanas o un par de aguacates, los pondré directamente en mi bolsa reutilizable de frutas y verduras. Intento comprar zanahorias sueltas en lugar de zanahorias cortadas en pequeñas bolsas de plástico. Nunca, jamás compraré plátanos si están en una bolsa de plástico, cosa que normalmente no ocurre en mi tienda, pero lo he visto a veces. Es bastante fácil comprar pimientos sueltos. Nunca pongo brócoli en una bolsa de plástico. Ya sabes, no necesitas muchas de esas bolsas de frutas y hortalizas.

El verdadero dilema son las bayas frescas. Ahora vienen en plástico número dos, que se supone es reciclable. Sé que Driscoll’s está empezando a vender fresas en una cajita de cartón, cosa que estoy esperando.

AP: ¿Qué haces cuando el plástico es inevitable?

En el caso de las galletas saladas, puedes reciclar la caja exterior si es de cartón, pero normalmente hay una bolsa de plástico en el interior o una bolsa encerada que no puedes reciclar. Pero puedes usar esa bolsita de cera o esas bolsitas de plástico si tienes mascotas. No tengo mascota, pero mis amigos usan bolsas de pan y bolsas de papas fritas cuando recogen excrementos de mascotas. Entonces, ¿por qué comprar bolsas para excrementos de mascotas? Puedes guardarlas.

Yo uso bolsas de basura normales. No me dejo llevar por eso. Intento no llenarlo. Si puede reducir la generación de residuos, no comprará tantas bolsas. Creo que es muy importante hacer abono en casa si tienes espacio.

AP: ¿Dónde ha visto mejoras?

El pasillo de artículos para el hogar. Estoy entusiasmado con los cambios. Para detergente puedes conseguir concentrados. Sólo uso polvo en el lavavajillas. Recomiendo encarecidamente que la gente evite las cápsulas de plástico. Y puedes reciclar las cajas de cartón del polvo. jabones erizados.

No es necesario que lo consigas en plástico. También creo que el pasillo de bebidas tiene oportunidades reales de reciclaje. Mejor que la mayoría de los otros pasillos.

AP: ¿Qué se podría hacer para que los compradores tengan más opciones?

Lo bueno del papel, el cartón, el vidrio y el metal es que se pueden fabricar fácilmente con contenido reciclado. Y en realidad es reciclable. Puedes ponerlo en tu contenedor de reciclaje. Y si se ensucia, el papel del cartón, en particular, no permanece durante siglos.

Si aprobáramos una ley de embalaje estricta para reducir los envases de plástico a nivel estatal o nacional, los ingenieros de embalaje tendrían que pensar en lo que sucede después de que se utiliza el embalaje.

Nueva York está considerando una ley en este momento que reduciría los envases de plástico. A menos que adoptemos nuevas leyes, esto no va a cambiar porque los compromisos voluntarios de las empresas se están quedando cortos en todos los ámbitos. Esa es la única manera de solucionar esto.