¿Bastará una montaña de pruebas para condenar a Trump?

El expresidente Donald J. Trump está acusado de 34 delitos graves, pero una condena no es algo seguro. Crédito...Pool photo by Curtis Means

En el registro oficial, el caso se conoce como el Pueblo del Estado de Nueva York contra Donald J. Trump, y, por ahora, el pueblo tiene la mano más fuerte: Tienen testigos internos, un jurado favorable y un escabroso conjunto de hechos sobre un candidato presidencial, un soborno y una estrella del porno. El lunes, los fiscales presentarán formalmente el caso a 12 jurados de suma importancia, embarcándose en la primera acusación contra un presidente estadounidense. El juicio, que podría tachar a Trump de delincuente en su nueva carrera hacia la Casa Blanca, resonará en todo el país y pondrá a prueba la durabilidad del sistema judicial, que Trump está atacando de una forma que no se permitiría a ningún otro acusado. Aunque el fiscal del distrito, Alvin L. Bragg, ha reunido una montaña de pruebas, la condena no está asegurada. Durante las próximas seis semanas, los abogados de Trump aprovecharán tres aparentes puntos débiles: la credibilidad de un testigo clave, la culpabilidad del presidente y la complejidad jurídica del caso. Los fiscales tratarán de maniobrar en torno a esas vulnerabilidades, deslumbrando al jurado con una historia que mezcla política y sexo, mientras se enfrentan a un astuto acusado con un historial de décadas de eludir las consecuencias legales. También tratarán de reforzar la credibilidad de ese testigo clave, Michael D. Cohen, antiguo ayudante de Trump que se declaró culpable de delitos federales por pagar a la actriz porno Stormy Daniels. Daniel J. Horwitz, un veterano abogado defensor que trabajó anteriormente en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la persecución de casos de cuello blanco, dijo que los fiscales se puede esperar para corroborar la historia del Sr. Cohen siempre que sea posible. "La fiscalía tiene capas y capas de pruebas para respaldar lo que dice Michael Cohen", dijo Horwitz. A pesar de sus detalles chabacanos, el Fiscal del Distrito Alvin L. Bragg ha presentado el caso como una interferencia electoral. Fotografía de Mary Altaffer Ambas partes expondrán sus casos en las declaraciones de apertura el lunes, ofreciendo interpretaciones de duelo de las pruebas unos seis años después de que el pago a la Sra. Daniels entró en la conciencia pública y brevemente en peligro la presidencia del Sr. Trump. Pero al presentar el caso a los posibles jurados la semana pasada, los fiscales de Manhattan no hicieron hincapié ni en el soborno que aseguró el silencio de Daniels ni en el escándalo sexual que quedó enterrado en el proceso. Uno de los fiscales, Joshua Steinglass, resumió lo que está en juego en el juicio en una cuestión fundamental: "Este caso es sobre el Estado de Derecho y si Donald Trump lo rompió o no". El jefe de Steinglass, Bragg, ha ofrecido una interpretación más elevada, calificando las acciones de Trump de interferencia electoral. Aunque los abogados del Sr. Trump podrían alegar que simplemente estaba tratando de ocultar historias embarazosas de su familia, el Sr. Bragg dice que el Sr. Trump orquestó un plan para ocultar los escándalos sexuales a fuego lento de los votantes cuando se dirigían a las urnas en 2016. En total, sus aliados llegaron a tres acuerdos de silencio, pagando a las personas que tenían historias que contar - historias que podrían haber descarrilado la candidatura del Sr. Trump Los fiscales del Sr. Bragg tratarán de volver esa estrategia de campaña de 2016 contra él: Las tácticas que ayudaron a impulsar al Sr. Trump a la victoria serán admitidas como evidencia y reconsideradas mucho más allá de la sala del tribunal. Ayudantes y amigos que mintieron en nombre del Sr. Trump subirán al estrado para testificar contra él. Ellos incluyen: David Pecker, el editor de tabloides que compró y enterró historias perjudiciales sobre el Sr. Trump; Hope Hicks, una portavoz que trató de engañar a los periodistas; y el Sr. Cohen, el arreglador que pagó a la Sra. Daniels. El Sr. Pecker, que dirigió la empresa que poseía The National Enquirer, está listo para ir en primer lugar, y se espera que volver a contar para el jurado varias conversaciones con el Sr. Trump sobre el dinero de silencio, de acuerdo con una persona familiarizada con el plan. Stormy Daniels recibió 130.000 dólares para enterrar su historia de un encuentro sexual con el Sr. Trump.Credit...Jeenah Moon para The New York Times El Sr. Trump se enfrenta a 34 delitos graves y hasta cuatro años entre rejas, pero está en juego algo más que su libertad. Si es condenado, podría perder el derecho a votar, incluso a votar por sí mismo. Si recuperara la Casa Blanca, sería el primer delincuente convicto en ocupar el cargo de comandante en jefe. Y la cuestión de cómo podría cumplir una pena de prisión, en caso de que no se le conceda la libertad condicional, podría sumir al país en el caos. Estados Unidos se ha acostumbrado a ver cómo el Sr. Trump destrozaba sus costumbres y ahora asiste a un fenómeno inédito en sus 248 años de historia. Los presidentes han sido destituidos, expulsados de sus cargos y rechazados en las urnas. El Sr. Trump está a punto de ser el primero cuyo destino será decidido no sólo por los votantes, sino por 12 ciudadanos en el estrado de un jurado. Y todos ellos proceden de Manhattan, el distrito que hizo famoso a Trump y donde ahora es profundamente impopular. Un jurado favorable, dicen los expertos legales, ha dado al Sr. Bragg una ventaja en el juicio. Sin embargo, el jurado, que se convirtió en definitivo el viernes e incluye a seis suplentes, no es un sello de goma: Incluye al menos a dos personas que han expresado cierto afecto por el expresidente, y solo hace falta un miembro escéptico para forzar la anulación del juicio, un resultado que el señor Trump celebraría como una victoria. El Sr. Bragg también se juega mucho. Está apostando su carrera y su legado a una fiscalía que heredó, rechazó y luego transformó. Cuando asumió el cargo en 2022, se negó a llevar un caso de fraude financiero contra Trump que su predecesor había preparado, lo que provocó un gran revuelo cuando dos fiscales dimitieron en protesta. Pero el Sr. Bragg siguió investigando y pronto retomó el asunto del dinero subrepticio, un episodio que llegó a conocerse internamente como "el caso zombi", porque volvía a la vida. Poco más de un año después de asumir el cargo, el Sr. Bragg acusó al ex presidente. Otras tres acusaciones siguieron en otras tres ciudades, pero con esos casos empantanados en el retraso, el juicio del Sr. Bragg ahora puede ser el único que el Sr. Trump se enfrentará antes del día de las elecciones. El caso de Manhattan comprende los tres acuerdos de dinero subrepticio: con la Sra. Daniels, con una ex modelo de Playboy y con un antiguo portero que contó una historia del Sr. Trump engendrando un hijo fuera del matrimonio. El Sr. Pecker y su tabloide compraron el silencio del portero, cuya historia resultó ser falsa. También compraron los derechos de la historia contada por la modelo, Karen McDougal, y luego nunca la escribieron, una práctica conocida como "atrapar y matar". David Pecker, director ejecutivo de American Media, mantuvo una relación de cooperación con Trump durante años. Crédito...Marion Curtis/Associated Press Luego estaba la Sra. Daniels, que estaba interesada en vender su historia de un encuentro sexual con el Sr. Trump. Sr. Pecker trazó la línea allí: Su precio era demasiado alto. En su lugar, él y un alto editor alertaron al Sr. Cohen, que pronto pagó a la Sra. Daniels 130.000 dólares para que no contara su historia sobre un encuentro sexual con el Sr. Trump una década antes. El Sr. Cohen ha dicho que actuó bajo la dirección del Sr. Trump, pero el ex presidente no está acusado por el pago en sí. En cambio, se le acusa de encubrir la transacción disfrazando los reembolsos al Sr. Cohen. En los registros internos, la empresa del Sr. Trump marcó esos pagos como gastos legales, citando un acuerdo de retención. Sin embargo, no existían tales gastos, dicen los fiscales, y el acuerdo de retención era ficticio. El señor Trump está acusado de ingeniería - o, al menos, la aprobación - el encubrimiento. Su empresa, argumentan los fiscales, produjo 34 registros falsos que sustentan los cargos contra él: 11 cheques, 11 facturas mensuales presentadas por Cohen y 12 entradas en el libro mayor del fondo fiduciario de Trump. El Sr. Trump firmó varios de los cheques en la Casa Blanca, como los fiscales seguramente señalarán en el juicio. Pero vincular directamente al Sr. Trump con el complot para falsificar esos registros es otro asunto completamente distinto. Es probable que sus abogados argumenten que él no se dio cuenta y que Cohen se ocupó de los detalles. El Sr. Cohen elaboró el plan de reembolso con el director financiero del Sr. Trump, Allen H. Weisselberg, que está cumpliendo condena por perjurio y no testificará, según muestran los registros. La falta de un testigo de primera mano que confirme la versión de Cohen es un posible fallo en el caso, pero puede que no sea fatal. Los fiscales planean presentar un documento que contiene las notas manuscritas del Sr. Weisselberg sobre los reembolsos, una prueba clave que demuestra que el Sr. Cohen no actuó solo. Y según la ley, los fiscales no necesitan demostrar que el Sr. Trump falsificó personalmente los registros. Ya durante la primera semana del juicio, el Sr. Steinglass sentó las bases con una simple analogía: Preguntó a los posibles jurados si podían aceptar que, si un marido contrataba a un asesino a sueldo para asesinar a su esposa, el marido era tan culpable como el hombre que apretó el gatillo. "¿Pueden seguir todos el mismo tipo de lógica en este caso?". preguntó Steinglass a los posibles jurados. Muchos dijeron que sí. Se espera que el Sr. Cohen ofrezca lo más parecido que tiene este caso a una pistola humeante: Es probable que diga que, a principios de 2017, él y el Sr. Trump discutieron el esquema de reembolso en la Oficina Oval. Si el Sr. Trump testifica en su propia defensa, eso podría enfrentar la palabra del Sr. Cohen contra la del Sr. Trump - una historia de él dijo, él dijo, con dos narradores cuestionables. Suba o no Trump al estrado, el juicio podría convertirse en un referéndum sobre la credibilidad de Cohen, y el veredicto podría depender de una actuación convincente. En 2018, el Sr. Cohen se declaró culpable de una variedad de delitos federales, admitiendo su participación en los acuerdos de dinero por silencio con la Sra. Daniels y la Sra. McDougal y mintiendo al Congreso sobre los planes para un acuerdo comercial de Trump en Rusia. Los abogados del Sr. Trump tratarán de hacer hincapié en el pasado accidentado del Sr. Cohen en todo momento. Y, en el contrainterrogatorio, los abogados del Sr. Trump es probable que retraten el Sr. Cohen como un mentiroso en serie con un rencor contra su antiguo jefe. Michael D. Cohen, antiguo colaborador de Trump y conducto para el dinero sucio, será un testigo crucial. Crédito...Dave Sanders para The New York Times Susan Necheles, uno de los abogados del Sr. Trump, comenzó esa campaña durante la selección del jurado. Ella se refirió al libro del Sr. Cohen 2022 "Venganza", cuestionando la credibilidad de "alguien que dice que quiere venganza contra el presidente Trump." Sin embargo, se espera que la fiscalía señale que el Sr. Cohen dijo muchas de sus mentiras para el Sr. Trump. Y los fiscales ofrecerán pruebas que corroboren las líneas generales de la historia del Sr. Cohen, lo que podría persuadir a los miembros del jurado cuando estén sopesando su testimonio sobre la reunión crucial de la Oficina Oval. La asistente ejecutiva de Trump en la Casa Blanca, Madeleine Westerhout, que ha sido identificada como posible testigo, podría confirmar que Cohen se reunió con Trump, aunque no pueda confirmar de qué hablaron. El Sr. Pecker puede apoyar al menos parte del testimonio del Sr. Cohen sobre la participación del Sr. Trump en los acuerdos de dinero secreto. Y una grabación que el Sr. Cohen hizo de una llamada que tuvo con el Sr. Trump capturará al ex presidente discutiendo el acuerdo con la Sra. McDougal. "El argumento de la fiscalía es que se puede confiar en Michael Cohen más allá de toda duda razonable en cuanto a su conversación aislada", dijo el Sr. Horwitz, el ex fiscal. Llamó al enfoque "Prosecuting 101".